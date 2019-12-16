女友家的唯一結婚條件 他氣喊「太誇張」反惹眾怒

示意圖。圖片來源／ingimage 分享 facebook

一名男子近日女友談論婚嫁時，因雙方有共識不用準備大聘小聘，只要求大餅50份，甚至女方還說要共同負擔，不過男子卻說，「50 份是不是太誇張」，但網友一面倒認為，男方太吝嗇，喜餅本該由男方負擔。

有網友在臉書「靠北女友」上發文表示，他與女友對於雙方結婚的共識是只要公證結婚和拍婚紗就好，而大聘小聘等就不需要再準備，且也得到兩方父母的同意，不過女方提出要50份大餅的要求，反而讓原po直呼，是不是太誇張，更說「為了這事情好幾天沒說話，她覺得我小氣連餅都有意見」。

這名男子指出，女方要求大餅是想跟親朋好友分享嫁女兒的喜悅，對方家人甚至說，「沒房沒車但一定要對女生好，所以餅不能省略」，而因兩人存有共同基金，女方也說要一起負擔，但原po還是不解表示，「不懂對方到底在想什麼」因此詢問，結婚喜餅是男方出錢還是女方。

此文一出，許多網友一致認為，「為什麼要求越少的人，對方越是吝嗇」、「餅錢很少了還不肯出...你才五十份」、「大餅本來就是男方出錢，大聘小聘都沒收，你省很多錢了」、「得了便宜還賣乖，我對女方感到日後煎熬啊」。

也有人指出，一般大餅嫁個約落在200-500元之間，而50份餅的總價格大約為10000-25000元間，男方卻連大餅的錢都不願負擔，況且女方也願意平分花費，讓一票網友直說，「還是別結了」。