「別整天想花男人的錢」 他撂話以後結婚不讓老婆到月子中心

女性總是希望在生產後能好好坐月子，調養好身體，至於是否應該到月子中心就要和另一半好好溝通。 圖／ingimage 分享 facebook 女性懷胎10月已經相當辛苦了，產後就希望能好好休養、坐坐月子，但若另一半不贊成到月子中心坐月子，相信許多女性一定會非常失望。一名男網友PO文表示自己薪水不高，一個月才23K，如果結婚要花上一大筆錢的話，那日後老婆要坐月子中心就一律免談，直白的心態引來網友一片撻伐。

這名男網友在《mobile01》論壇表示「婚前好歹問一下女生要不要坐月子？凡是要幾十萬坐月子的女生一律不娶」，他坦白的說自己月薪也才23K，如果假設結婚請客、聘金等這些儀式要花費10萬的話，「結婚花了一筆錢，坐月子還花一筆錢，又不是傻了嘛！」他甚至還很不客氣的說以前的女性也沒有住過月子中心，大家還不是活的好好長大了，「在家休息不花錢，別整天想著花男人的錢」，貼文一出引起網友批評。

網友們一面倒地批評原PO「10萬大概只能娶充氣娃娃，還不用坐月子」、「你先煩惱找不找的到對象結婚，再來煩惱後續的問題吧」、「這麼斤斤計較有沒有人要嫁給你才是個問題」、「我光自己準備的聘金就20萬了，10萬能做啥？」、「看你的回答就知道你沒有相關經驗，別來討罵了」、「月薪23K不要說做月子了，連養小孩都是個問題，還挑咧…」、「這是一篇求被包養文吧」。還有人以過來人的經驗表示「錢可以解決的都不是問題，可以找平價的、時間短些，讓自己好好調適身心，因為離開月子中心後…就是育兒地獄了」。