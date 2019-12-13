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薯條倒餐盤這樣吃 速食店員工揭真相：母湯啊

相親男偷吃薯條又想付少一點 她撂狠話直接走人

2019-12-13 13:52聯合新聞網 綜合報導

一名網路作家日前相親時，對方不僅未經同意就吃女方盤中食物，事後還以女方薪水較高為...
一名網路作家日前相親時，對方不僅未經同意就吃女方盤中食物，事後還以女方薪水較高為由，要求對方多出錢。示意圖／ingimage
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網路女作家「螺獅拜恩」近日分享了一段相親經歷，對方不僅未經同意就拿她盤中的薯條吃，結帳時更以女方薪水比較高、事前不知道要收服務費等理由，要求女方多出一點錢，讓她忍不住撂下一句狠話後直接轉身離開。

網路作家螺獅拜恩於臉書上表示，日前在同事的安排下，於午休時間和相親對象約在公司附近的美式餐廳簡單吃個飯、認識彼此。剛開始，兩人的對談一切順利，但螺獅拜恩吃完主餐之後，對方突然用叉子將她盤中的薯條叉來吃，讓她相當錯愕，「你怎麼在吃我的薯條？」沒想到，對方竟理所當然地回應，「妳吃不完吧？我幫妳吃啊」，遭螺獅拜恩指責應須詢問過再吃後，男方還自認為幽默表示，「哎呀！妳已經不瘦了，我是在幫妳欸！」讓她頓時興致全無。

不太愉快的午餐結束時，對方主動表示先由他刷卡付錢，螺獅拜恩再給他餐費即可。不料，相親對象不打算各付各的，而是要女方多出一點，只因「我不知道這家店要10%服務費，餐廳是妳決定的，何況妳薪水比我高，多出一點很正常吧？」種種藉口讓螺獅拜恩瞬間理智斷線。

最後，螺獅拜恩咬著牙付了比自己餐錢還要多的費用，然後從錢包中掏出1元硬幣，放上對方手心，撂下狠話表示「多1元是預先給你的白包啦」，隨後氣憤地轉身離去，結束這場荒謬的相親。

對此，許多網友也對相親男的言行感到詫異，「吃我薯條真的不行，有夠值得生氣！」、「不懂得尊重別人，這個人應該沒有朋友了吧？」、「沒先詢問就吃別人碗裡的東西真的是大忌，就算是家人要吃也得先問」、「其實螺大曾得罪過該同事而不自知？不然怎麼都會介紹這些奇葩啊」。

相親

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