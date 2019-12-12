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孩子哭鬧就給手機？研究證實：太早接觸螢幕會影響語言能力

2019-12-12 10:50聯合新聞網 文章提供／遠見

美國（USA）最新的研究發現，長期接觸手機、平板等3C螢幕的孩子，會直接影響大腦...
美國（USA）最新的研究發現，長期接觸手機、平板等3C螢幕的孩子，會直接影響大腦的發育能力。圖／ingimage
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隨著3C產品愈來愈普及、近乎已成為人手必備的重要工具，人們在家庭的教育方式，也因應科技的轉變有莫大的變化，孩子們今日的童玩不再是彈珠、踢罐子、跳房子，取而代之的各種電玩和手機，早已成了他們成長過程的習慣。

在這無可厚非的生活方式中，不同的環境自然有因地制宜的改變，這沒有對錯，唯獨在成癮和依賴的制約上，每位家長都應該訂下不容忽視的戒律──畢竟，美國（USA）最新的研究發現，長期接觸手機、平板等3C螢幕的孩子，會直接影響大腦的發育能力。

手機成了最棒「消音器」

在現代的許多家庭中，手機往往成了家長們教養之餘最重要的放鬆工具，因為當孩子哭鬧、調皮、沒來由地鬧脾氣時，把手機交出去給孩子把玩、放Youtube影片，似乎是許多家長都屢試不爽的解藥，當孩子有了手機就彷彿「消音器」，爸媽們也總是慶幸難得耳根清閒的時光。

然而，《美國醫學雜誌》（JAMA Pediatrics）最近發表研究報告警告，「過度接觸螢幕會影響孩子的讀寫能力和語言技能，這是從MRI斷層掃描中，可以發現並證實的一件事。」

該研究找來了47名3到5歲的孩子一同參加實驗測試，用以測量孩子的認知能力，並要求父母們回答兒女們接觸3C螢幕的頻率和時間，問題包含「孩子們多久使用一次螢幕？」「他們都在看什麼樣的內容？」「觀看時父母是否會陪旁邊？」等，接著再交叉分析比對數據。

而世界衛生組織（WHO）對於「螢幕」的定義，除了手機、平板之外，電視也包括在這之中。

常看螢幕的孩子　白質完整性較低

科學研究發現，花更多時間在螢幕前的孩子，他們大腦中的白質（White matter）完整性較低，而所謂的白質，是中樞神經系統中主要的三個組成元素之一，與灰質（Gray matter）、黑質（Black matter）並列。

白質控制著神經元的訊號，協調大腦各區之間的正常運作，其生長的時機與成熟程度，會影響到學習、自我控制與精神疾病等。在孩童的成長時期，若白質的結構發展愈完整，可提升認知功能，並影響學習語言的發展。

專家表示，這中間所影響的效益是可觀的，特別是在大腦多個比較數據中，更加證明了這件事。此外，還有多項資料顯示，在螢幕前花費更多時間的孩子，過動症症狀的表現更加明顯。

專家強調，科學上真的很難定義孩子觀看螢幕的「安全」年紀究竟是幾歲，「但我的座右銘是，盡量讓孩子3歲以前都不要接觸螢幕，這至少使孩子們在現實世界中擁有更紮實的基礎，特別是早期語言的技能和基本認知都已經逐漸鞏固。」

觀看的內容應該是有意識地選擇

但事實上，現在讓孩子接觸手機的父母，其實在他們的童年都是電視所陪伴，這也被許多人質疑：為什麼我們現在要對孩子們使用3C產品時如此緊張？

為此，兒科醫師表示，過往的許多節目，若是兒童益智節目相關，其實節目的內容設計都是專為幼兒智力水平設計，但現在以兒童為重心的題材內容發展快速，節奏更緊湊，「這種瘋狂的步伐可能導致行為出現問題。」

此外，專家強調，「所有的孩子觀看的內容都應該是有意識的選擇，而不是放著手機隨意讓孩子自由觀看，因為這會限制孩子對話的機會，並接觸到並不適宜他們的內容。」

加上可能成癮的因子、因為過度依賴手機而缺少和外界溝通的機會，都是大腦發展過程會遇上的阻礙。

多接觸真實世界才是學習的契機

這項研究的關鍵在於，它確實提點家長們螢幕對於孩子的影響，畢竟，孩子們的大腦在5歲前的發育最快也最完整，也是在這個時候特別具有可塑性、吸收不同的新知，成為持續一生的穩固根基。

美國兒科醫學會建議，為避免可能的認知行為風險，不要影響語言發展和認知、溝通能力，應該多少限制孩子觀看螢幕的時間。但儘管如此，真正要看多久才會產生影響，研究目前還是個未知。

世界衛生組織建議，最好是1歲以下的孩子能夠完全避免接觸螢幕，而5歲以下的孩子以一天一小時為限，且觀看的節目應該是謹慎審核過、父母一起陪同欣賞為佳。

畢竟，在這個真正開始探索、摸索世界的階段，摒棄虛擬環境、和真實世界接觸非常重要，特別是在大自然的懷抱中，盡情地嘗試各種事物，才應該是孩子童年中最天真的爛漫。

（作者／魯皓平 本文出自2019.12.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

語言3C

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