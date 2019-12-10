她雨夜回家突遇怪男搭訕 網曝：對方已經等很久了

一女名網友某天在陰雨的夜晚一路走回家，卻突然有個陌生男子向她搭訕，當下令她嚇傻，便好奇的詢問網友「這樣的經驗正常嗎？」示意圖／ingimage 分享 facebook

有時在走路上可能會碰到推銷產品或是要問路的人向自己搭訕，但是在夜晚時突然有人搭訕並說想和你做朋友，這樣正常嗎？日前一名女網友在《mobile01》上PO文，她因工作關係，通常都很晚回家，某天在一個陰冷昏暗的夜晚，打著冷顫一路走回家，卻突然有個陌生男子向她走來，並說想和她做朋友，當下令她嚇傻，因此她好奇的詢問廣大網友「這樣的經驗正常嗎？」

原PO在文中提到，自己因為工作到很晚，又加上通常下班的時間點，人少車也少，所以她都會特別戒慎恐懼，就連路人或流浪狗從旁邊經過都會被嚇到。但就在某個陰冷昏暗又下著雨的晚上，她走在回家的路上，途中突然有個理平頭、穿著一身T恤與牛仔褲、年紀差不多跟自己一樣的男生，從後面叫住她並說「妳好，可以跟妳做個朋友嗎？」，當下讓原PO相當錯愕，接著叫出聲來，還傻眼站在原地3秒鐘，但對方看見原PO嚇到說不出話來後，就默默轉身離開。

這樣的經驗讓原PO感到相當不可思議，甚至懷疑自己是不是反應過度了，又或者對方只是真心想和她做朋友，但由於當時已經11、12點了，也不太可能是直銷或拉保險，所以也讓她感到相當害怕。

PO文一出後，立刻引來網友留言「當然不正常啊，或許這個人真的只是想認識妳，或者別有用心，但實在不該出現在這樣的場合下，這樣比較像是恐怖片的感覺，或者變態會出現的場合，以後在暗巷或人煙稀少的地方還是先跑再說」、「在妳講的環境下，開口搭訕真的會讓人覺得另有所圖」、「妳需要早點回家了，說不定對方已經等很久了」、「不正常，有次晚上大約10點多左右，我搭公車回家，也是走在巷內，也是突然被搭訕，害得我嚇得趕快跑去警察局，現在的社會保護自己比較重要」。