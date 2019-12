「當妳衝鋒陷陣，我就是妳的後盾」《冰雪奇緣 2》安娜教我們的事 ： 有一種夢想是陪在某人身旁

「冰雪奇緣2」全球熱賣,已破新台幣220億。圖/迪士尼提供 分享 facebook

從《冰雪奇緣》到《冰雪奇緣 2》,讚嘆艾莎的同時,我們經常忽略她的妹妹安娜。安娜沒有魔法,她唯一能做的是靜靜守護在姊姊艾莎身旁,成為支持她的力量。支持者,聽來簡單,其實並不容易。作為一個後盾,是前線倒下時,你還要撐著。

繼 2013 年《冰雪奇緣》一炮而紅,迪士尼終於在 2019 年末推出續集《冰雪奇緣 2》,上映至今三星期,目前仍穩居台北票房榜第一名的寶座。

在續集裡,我們看到更完整的故事,在艾莎( Elsa )與安娜( Anna )的奇幻冒險中,互相陪伴,扶持成長,學習如何自我療癒與修復。

說到《冰雪奇緣》,或是你我耳熟能詳的 〈 Let It Go 〉,大家第一個聯想的,或許都是艾莎 (Elsa)。誰不喜歡艾莎呢?她脆弱有時,卻也勇敢無比,氣質出眾,卻也不乏霸氣,成為小女孩們的偶像,似乎一點也不意外。

可是,在讚嘆艾莎的同時,我們經常忽略她的妹妹安娜( Anna )。連在電影中,雪寶( Olaf )向外人介紹姐妹倆時,也直接地說:「一個擁有魔法(艾莎);一個平凡無奇(安娜)。」瞬間讓安娜懵了。

確實,安娜沒有魔法,她無法隨意打造一座冰宮,無法讓任何人事物結凍。她唯一能做的是靜靜守護在姊姊艾莎身旁,成為支持她的力量。

支持者,聽起來很簡單,其實並不容易。作為一個後盾,是前線倒下時,你還要撐著。

不只艾莎,安娜也踏上自己的成長路

「冰雪奇緣2」艾莎碰上新的危機。圖/摘自imdb 分享 facebook

從第一集到第二集,可以說是艾莎的尋找自我之旅。其實,安娜也在其中有所轉變與成長。

或許你也記得第一集裡,那個堅持要靠著自己力量爬上山的安娜,倔強固執得好笑,看似有勇無謀,可不也展現她的熱情與決心嗎?

甚至在修復與姊姊之間的關係這件事上,安娜也一直扮演著主動的角色。她願意走到艾莎門外,敲敲門,懷著一點點期待,問說你要堆雪人嗎?我們可以一起喔。

圖/摘自imdb 分享 facebook

We used to be best buddies 我們曾經是最要好的姊妹

And now we're not 但現在我們不是了

I wish you would tell me why 希望你能告訴我為什麼

Do you want to build a snowman 你想要堆個雪人嗎

——〈 Do you want to build a snowman 〉。《冰雪奇緣》。

當艾莎遠走高飛,逃離艾倫戴爾王國,是安娜不顧危險地向前追尋,拚命要找回她的姊姊,深陷危險也在所不惜。

安娜在《冰雪奇緣》像是一個小女孩,只知道自己要陪伴姊姊,因此奮不顧身,雖然有點笨拙,卻成了最純粹的愛與付出。

到了《冰雪奇緣 2》,安娜不太像是艾莎的妹妹,而是「媽媽」——她亦步亦趨跟著艾莎,煩惱她的煩惱,擔心她一個人無處可傾訴心事,害怕她受到傷害。(同場加映:「你何時,才能像我欣賞你一樣欣賞自己?」《冰雪奇緣 2》教會我們的閨蜜情感)

當艾莎要踏上新的冒險旅程時,安娜執意要跟去。艾莎以她沒有魔法為由要勸退她,她卻說她曾翻山越嶺,沒事的。又或是在魔法森林遇到火靈時,艾莎對安娜説:「妳不能跟著我衝進火場。」;安娜理直氣壯地回:「如果妳不要我衝進火場,那麼妳就不要衝進火場。」艾莎頓時語塞。

「冰雪奇緣2」安娜與雪寶除了幽默對手戲外也有感人的段落。圖/迪士尼提供 分享 facebook

安娜的愛,很直接、很純粹,天真得近乎透明。

《冰雪奇緣 2》片中,艾莎先一步離去,雪寶融化了,男友阿克也不在身旁。安娜獨自一人,在漆黑的洞穴中遊走,她想哭泣,但好像沒有時間讓她宣洩情緒,於是只好將眼淚擦一擦,趕緊前行。

You are lost, hope is gone 你迷路了,希望消失了

But you must go on 但你必須繼續前行

And do the next right thing 做正確的事

——〈 Do The Next Right Thing 〉 。《冰雪奇緣 2》

安娜的一生,好像都在為姊姊窮忙,但或許這就是她心之所向。我們常被鼓勵要勇敢追夢,卻不小心忘記有時候支持、陪伴或參與他人的夢想,也是一件極具意義的事。畢竟,今天如果沒有安娜,艾莎也不會是艾莎。

親愛的艾莎,妳儘管去闖吧!但請讓我待在妳身旁。妳去衝鋒陷陣吧!只要記得我永遠是妳的後盾。

安娜不只是《冰雪奇緣》的女配角,也不只是姊姊艾莎的支持者。安娜擁有自己的人生,自己的故事,自己的成長旅程。

《冰雪奇緣》不是艾莎一人的冒險,而是安娜牽起艾莎的手,給她勇氣,教會她如何勇敢。

Take a step, step again 向前一步,再向前一步

It is all that I can to do 這是我所有能做的

The next right thing 正確的事

——〈 Do The Next Right Thing 〉 。《冰雪奇緣 2》

「當妳衝鋒陷陣,我就是妳的後盾」《冰雪奇緣 2》安娜教我們的事 : 有一種夢想是陪在某人身旁