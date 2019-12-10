「當妳衝鋒陷陣，我就是妳的後盾」《冰雪奇緣 2》安娜教我們的事 ： 有一種夢想是陪在某人身旁

「冰雪奇緣2」全球熱賣，已破新台幣220億。圖／迪士尼提供 分享 facebook

從《冰雪奇緣》到《冰雪奇緣 2》，讚嘆艾莎的同時，我們經常忽略她的妹妹安娜。安娜沒有魔法，她唯一能做的是靜靜守護在姊姊艾莎身旁，成為支持她的力量。支持者，聽來簡單，其實並不容易。作為一個後盾，是前線倒下時，你還要撐著。

繼 2013 年《冰雪奇緣》一炮而紅，迪士尼終於在 2019 年末推出續集《冰雪奇緣 2》，上映至今三星期，目前仍穩居台北票房榜第一名的寶座。

在續集裡，我們看到更完整的故事，在艾莎（ Elsa ）與安娜（ Anna ）的奇幻冒險中，互相陪伴，扶持成長，學習如何自我療癒與修復。

「冰雪奇緣2」全球熱賣，已破新台幣220億。圖／迪士尼提供 分享 facebook

說到《冰雪奇緣》，或是你我耳熟能詳的 〈 Let It Go 〉，大家第一個聯想的，或許都是艾莎 (Elsa）。誰不喜歡艾莎呢？她脆弱有時，卻也勇敢無比，氣質出眾，卻也不乏霸氣，成為小女孩們的偶像，似乎一點也不意外。

可是，在讚嘆艾莎的同時，我們經常忽略她的妹妹安娜（ Anna ）。連在電影中，雪寶（ Olaf ）向外人介紹姐妹倆時，也直接地說：「一個擁有魔法（艾莎）；一個平凡無奇（安娜）。」瞬間讓安娜懵了。

確實，安娜沒有魔法，她無法隨意打造一座冰宮，無法讓任何人事物結凍。她唯一能做的是靜靜守護在姊姊艾莎身旁，成為支持她的力量。

支持者，聽起來很簡單，其實並不容易。作為一個後盾，是前線倒下時，你還要撐著。

不只艾莎，安娜也踏上自己的成長路

「冰雪奇緣2」艾莎碰上新的危機。圖／摘自imdb 分享 facebook

從第一集到第二集，可以說是艾莎的尋找自我之旅。其實，安娜也在其中有所轉變與成長。

或許你也記得第一集裡，那個堅持要靠著自己力量爬上山的安娜，倔強固執得好笑，看似有勇無謀，可不也展現她的熱情與決心嗎？

甚至在修復與姊姊之間的關係這件事上，安娜也一直扮演著主動的角色。她願意走到艾莎門外，敲敲門，懷著一點點期待，問說你要堆雪人嗎？我們可以一起喔。

圖／摘自imdb 分享 facebook

We used to be best buddies 我們曾經是最要好的姊妹

And now we're not 但現在我們不是了

I wish you would tell me why 希望你能告訴我為什麼

Do you want to build a snowman 你想要堆個雪人嗎

——〈 Do you want to build a snowman 〉。《冰雪奇緣》。

當艾莎遠走高飛，逃離艾倫戴爾王國，是安娜不顧危險地向前追尋，拚命要找回她的姊姊，深陷危險也在所不惜。

安娜在《冰雪奇緣》像是一個小女孩，只知道自己要陪伴姊姊，因此奮不顧身，雖然有點笨拙，卻成了最純粹的愛與付出。

到了《冰雪奇緣 2》，安娜不太像是艾莎的妹妹，而是「媽媽」——她亦步亦趨跟著艾莎，煩惱她的煩惱，擔心她一個人無處可傾訴心事，害怕她受到傷害。（同場加映：「你何時，才能像我欣賞你一樣欣賞自己？」《冰雪奇緣 2》教會我們的閨蜜情感）

當艾莎要踏上新的冒險旅程時，安娜執意要跟去。艾莎以她沒有魔法為由要勸退她，她卻說她曾翻山越嶺，沒事的。又或是在魔法森林遇到火靈時，艾莎對安娜説：「妳不能跟著我衝進火場。」；安娜理直氣壯地回：「如果妳不要我衝進火場，那麼妳就不要衝進火場。」艾莎頓時語塞。

「冰雪奇緣2」安娜與雪寶除了幽默對手戲外也有感人的段落。圖／迪士尼提供 分享 facebook

安娜的愛，很直接、很純粹，天真得近乎透明。

《冰雪奇緣 2》片中，艾莎先一步離去，雪寶融化了，男友阿克也不在身旁。安娜獨自一人，在漆黑的洞穴中遊走，她想哭泣，但好像沒有時間讓她宣洩情緒，於是只好將眼淚擦一擦，趕緊前行。

You are lost, hope is gone 你迷路了，希望消失了

But you must go on 但你必須繼續前行

And do the next right thing 做正確的事

——〈 Do The Next Right Thing 〉 。《冰雪奇緣 2》

安娜的一生，好像都在為姊姊窮忙，但或許這就是她心之所向。我們常被鼓勵要勇敢追夢，卻不小心忘記有時候支持、陪伴或參與他人的夢想，也是一件極具意義的事。畢竟，今天如果沒有安娜，艾莎也不會是艾莎。

親愛的艾莎，妳儘管去闖吧！但請讓我待在妳身旁。妳去衝鋒陷陣吧！只要記得我永遠是妳的後盾。

安娜不只是《冰雪奇緣》的女配角，也不只是姊姊艾莎的支持者。安娜擁有自己的人生，自己的故事，自己的成長旅程。

《冰雪奇緣》不是艾莎一人的冒險，而是安娜牽起艾莎的手，給她勇氣，教會她如何勇敢。

Take a step, step again 向前一步，再向前一步

It is all that I can to do 這是我所有能做的

The next right thing 正確的事

——〈 Do The Next Right Thing 〉 。《冰雪奇緣 2》

【推薦閱讀】

艾莎 Elsa 篇：《冰雪奇緣 2》艾莎 Elsa ：有些事比談戀愛更重要，例如找回你自己

同場加映：姊對戀愛沒興趣！《冰雪奇緣 2》艾莎的非典型親密關係：妳不必嫁給誰，就可以過幸福快樂的日子

拍同志接吻照被辱罵 英攝影師：會繼續拍下去

本文由女人迷授權，原文連結請點

「當妳衝鋒陷陣，我就是妳的後盾」《冰雪奇緣 2》安娜教我們的事 ： 有一種夢想是陪在某人身旁