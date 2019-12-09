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都市傳說是真的！他帶心儀對象逛耶誕城 大喊「成功脫魯」

2019-12-09 10:31聯合新聞網 綜合報導

男網友在《Dcard》上分享同學間關於耶誕城的「都市傳說」。圖／新北觀旅局提供
男網友在《Dcard》上分享同學間關於耶誕城的「都市傳說」。圖／新北觀旅局提供
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耶誕佳節即將來臨，全台各地都開始了耶誕節活動，位在板橋的新北耶誕城，則是年年擠滿朝聖的人潮。有男網友就分享了同學之間的「都市傳說」，聽說只要帶著心儀的對象去板橋的耶誕城，如果感覺跟時間對了大膽告白，在耶誕城的加持下，成功脫魯的機率相當的高。而男網友實測之後，最後竟也順利「脫魯成功」！

男網友在《Dcard》上說到，由於十分相信同學間口耳相傳的這則「都市傳說」，以及身旁有多位友人真的在板橋的耶誕城「脫魯成功」，讓他鼓起勇氣約了心儀的女生一同前往。雖然天氣不佳，中途甚至下起一場暴雨，但被雨淋的十分狼狽的兩人，跑去躲雨時「手就這麼牽起來了」，一直到跑到屋簷下，「真的像小說裡面講得那樣，觸電一般的把手縮回去」。

男網友表示，從那之後氣氛就變得有點尷尬又有點粉紅泡泡，「我總覺得她話變少了，可是肢體上又跟我比較近了一點」。而耶誕城開始點燈後，氣氛果然出現了更微妙的變化。男網友強調，「那時候就想，好像到了都市傳說裡面『感覺跟時間對了』的timing囉！」，就鼓起勇氣牽起女生的手，而女方雖然一開始有想掙脫，後來卻順利答應了男網友的告白，讓他如同「都市傳說」般真的順利交到女友了。

男網友難掩興奮地說，「經過本人親身經歷證明，帶著心儀對象前往耶誕城，真的可以順利脫魯啊」。就有女網友留言笑稱：「事實上是只要約的到本來就是有一定的機會吧」；也有人一面恭喜男網友，一面說到「該去逛一下新北耶誕城了嗎？」、「這種事永遠都會發生在別人身上......」。

聖誕節感情運

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