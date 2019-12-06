前女友要求假扮情侶參加婚禮 男霸氣回絕還封鎖

一名女網友看到男友的前任女友回頭請他幫忙假扮情侶，誇張行徑讓她很傻眼。 圖／ingimage 分享 facebook 分手了雖然還能是朋友，但如果前任提出要求假扮情侶，恐怕會引來爭議吧。一名女網友表示男友和他的前女友分手已經4年多，但日前對方突然聯繫男方，希望能假扮情侶一同出席朋友的婚禮。面對這樣的要求，男生霸氣的回絕，讓女網友看了好感動，她把過程PO上網，讓其他網友大讚這個男生很可以。

原PO在《Dcard》論壇表示男友和他的前女友分手後就沒有再聯繫了，雖然雙方還是有彼此的臉書和IG，但因為有共同的好友所以才沒有刪掉對方。日前她發現有人回覆男友IG上的限時動態，打開後看到是前女友留言請求幫忙，原PO擔心對方真的有需要幫助，只好允許男友回覆。

前女友說她2個月前剛分手，但因為即將要參加朋友的婚禮，擔心獨自一個人去很沒面子，只好拜託他充當情侶，男生聽完要求後霸氣回絕，並且還怒斥說「妳還敢要面子…妳有我臉書也知道我早就有女友了，妳膽子也太大了」，甚至還告訴對方「如果妳是為了這種事情找我，那我退妳追蹤也砍好友，請不要再找我了」。前女友事後不死心的繼續私訊原PO男友，讓他最後只好退對方IG也刪了好友並封鎖。

原PO對於男友的舉動覺得很窩心，「謝謝他尊重我們兩年的感情，也希望世界上不要再有這種厚臉皮的女生」。網友們也大讚男生的表現，「男友很可以！祝你們幸福」、「男友真的是霸氣。那些說自己很溫柔，不忍心拒絕前任的咖小學著點好嗎？」、「真希望我男友也會做出一樣的選擇」、「可以放心了。女孩，好好把握他」、「這樣的男友真的好讓人安心喔」、「男友太讚啦，100分！」、「可以嫁了這個」。

還有人分享自己的慘痛經驗，「相較我男友，前女友一回來找他，我就馬上出局88了呢」、「我前男友的前女友一直來找他，前男友也不會避嫌繼續跟對方聊天，那女的甚至來密我要我分手，後來我跟前男友分手他們馬上就複合了呢」、「別說分手4年了，最近我爸分手20年的前女友還打電話到他公司要他的手機號碼」、「我前任的前任也是這樣，甚至嚴重介入」。