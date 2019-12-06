女廁排隊人多她衝男廁解決 男網友淡定這樣說

有網友好奇提問女生如果尿急又遇到大排長龍時，會借用男生廁所嗎？話題引起其他網友們的討論。照片為示意圖，新北市政府改建市民廣場1樓東側廁所。 聯合報系資料照片／記者江婉儀攝影 分享 facebook 人有三急，當急著上廁所時發現大排長龍時該怎麼辦？一名女網友日前搭公車時突然尿急，她趕緊下車跑到一處商場裡頭找廁所，沒想到廁所外有4、5個人在排隊，無法忍耐之下只好衝進去男廁裡解決。她將過程PO上網詢問其他女生網友們「尿超急會插隊還是上男廁？」貼文也引來男女雙方熱烈討論。

原PO在PTT論壇寫道日前她拜訪完客戶後搭上公車，在車上突然覺得尿急，但這班公車的班次很少，若下車的話就得要再等40幾分鐘，於是她只好繼續忍著。過了一陣子實在忍不住了，原PO只好提前下車找廁所，好不容易找到一處商場，進去後跟著指標快走，繞了老半天終於找到廁所，沒想到廁所很小間，外面還有4、5個人正在排隊，她又不好意思插隊，苦思是否要到別的樓層找廁所，但實在憋不住了，只好硬著頭皮衝進男廁裡，這才解決危機。

貼文引來男女網友雙方的熱議，女方的意見是「我如果肚子很痛，會拜託別人讓我先上」、「看使用者啊，使用者自願禮讓就沒問題，女生很急進男廁，問一下再進去就OK」、「真的緊急當然先上男廁」、「上過男廁+1」、「1殘障廁所，2男廁」、「我會先問前面的願不願意讓我先上欸，一般人都還蠻好心的」、「男生廁所根本沒看過幾次需要排隊的，女廁排隊根本家常便飯，這時還有男生硬要來女生廁所上就是心態可議啊」。

而男生對於女生借用男廁通常不介意，「其實男生不介意」、「男人從小被打掃阿姨進習慣了，不介意」、「清潔阿桑都直接進男廁，但幾乎沒看過有阿伯進女廁打掃」、「老實說女生本來就可以進男廁，算是某種逆向歧視，但我男生也覺得蠻合理的要求」、「進男廁前有思考過同理心嗎？」