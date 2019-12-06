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母為養家育子做過八大行業 兒一句話讓她好感動

2019-12-06 11:42聯合新聞網 綜合報導

一名女網友詢問兒子對於她曾從事八大的看法，兒子貼心的回答讓她覺得很窩心。 圖／i...
一名女網友詢問兒子對於她曾從事八大的看法，兒子貼心的回答讓她覺得很窩心。 圖／ingimage
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一名育有3個孩子的女網友曾經從事過八大行業的工作，她試著詢問兒子的感想，得到的回應是「妳是為了養我們啊」，讓她聽了感動又溫暖。她也以自身經歷鼓勵網友們，千萬不要看輕自己。

這名女網友在臉書「爆廢公社二館」表示，日前詢問兒子「記不記得以前我做過八大的事？」他說記得，然後又補了一句說「那又怎樣，妳是為了養我們啊！」讓原PO聽了心裡非常感動，很有感觸的說「職業無貴賤之分，端看你（妳）是為了什麼因素去做這份工作」。

原PO表示自己做過的職業還真不少，不只八大，還有家事服務員、大樓清潔工、溫泉旅館櫃檯、賣場收銀員、診所助理、科技大廠的技術員、傳產工廠的作業員，一直到現在的加油站員工。她說這麼辛苦就是為了養家餬口，只要不偷不搶，每一分錢都是為了家、為了孩子而賺來的血汗錢。

許多網友紛紛留言打氣鼓勵，「媽咪很偉大，辛苦了」、「認真的妳很棒，加油」、「只要不偷不搶不騙人，誰敢多話」、「加油，日後的生活會更美好」、「靠自己雙手與努力拚來的最實際」、「為母則強～很棒」。還有網友說「我是八大我驕傲...這世界怎麼了」、「八大不偷不搶不違法不影響別人，主要自己心態導正而已！每個人都有他的壓力要擔」、「KTV、理髮業也是八大，我學生時就打工做八大過了」。

爆廢公社

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