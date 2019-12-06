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大姑沒換室內拖鞋被唸竟嗆「這我娘家」 人妻怒：白目

2019-12-06 10:46聯合新聞網 綜合報導

一名女網友表示大姑回娘家沒換室內拖鞋就直接進家門，遭家人指責後竟然發飆怒罵，讓她...
一名女網友表示大姑回娘家沒換室內拖鞋就直接進家門，遭家人指責後竟然發飆怒罵，讓她很無言。 圖／ingimage
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婚姻當中婆媳、姑嫂問題常常是女性最害怕遇到的，一名女網友在臉書上抱怨日前大姑回娘家，一進門沒換室內拖鞋就直接走進去，被唸了幾句後竟然大發飆，還嗆聲「這是我的後頭厝（娘家）」，不僅讓女網友很傻眼，還因此嚇到小孩子，她也痛批大姑真是「不知廉恥到了極點」。

原PO在「爆怨公社」表示夫家的房子登記在老公的名下，公婆也跟他們同住。前陣子大姑回娘家，但一回來沒有換上室內拖鞋，反而直接大搖大擺的走進門，老公見狀後口氣平穩的告知要換拖鞋，沒想到卻讓大姑聽了很火大，發瘋似的不斷飆罵。原PO老公很不客氣的質問「是否妳到朋友家裡也是直接大搖大擺的晃進朋友家？然後被要求必須更換室內拖鞋時也是直接對人大小聲飆罵？」這句話讓大姑聽了更是不滿，直嗆「這是我的後頭厝（娘家）」。

原PO說家務事都是她在做，大姑也沒幫過什麼忙，「成天回娘家製造問題，還曾經被自己夫家的公婆打電話過來告狀」，如今大姑回來大吵大鬧，還嚇到原PO的小孩，讓她忍不住的大罵白目女人不知檢討，「難道是我老公的問題嗎？」

許多網友看了也覺得大姑的行徑太囂張，「給妳老公拍拍手。不是不歡迎她回娘家，但是至少要懂規矩」、「回後頭厝就不用管基本的禮節嗎？」、「回家換室內鞋不是很正常嗎？是說我也覺得不用拿朋友家類比，直接說回家要脫鞋就好了」、「房子誰買的誰就照誰的規矩走」、「我會依照主要清理者ㄉ規矩，大家好做事，入境隨俗這麼簡單」、「不管是不是娘家還是婆家，我覺得要尊重住在裡面的人，不是說嫁出去回娘家就可以隨便」。

還有網友提出疑問說「那是個人規矩問題，但開口閉口那白目女人稱呼，可見你們感情很差」、「聽口氣和用詞程度，你們和她感情本來就不好了吧」、「感覺姑姑有點故意的，是不是妳們之前有其他問題存在呢？」對此原PO表示大姑曾開刀住院，當時要求原PO家人給錢救濟，卻因沒有獲得幫助後態度就大轉變，講話變得很不客氣，甚至還會回娘家偷錢，害得原PO老公被長輩給誤會，自此雙方樑子就結下了。

爆怨公社

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