女權夠進步了嗎？專訪紀惠容：「把墮胎等同殺嬰，是對女性最大的醜化」

紀惠容。女人迷提供 分享 facebook

世界婦女庇護安置大會現場，專訪勵馨基金會執行長紀惠容，談這個時代應該關注的性別議程：男性解放、性別暴力受害者培力、墮胎公投。

紀姐有許多身分。

她是勵馨基金會執行長，帶領勵馨從中途之家與反雛妓運動起始，深化關懷至性別暴力的各個難解面向，女性的、同志的、男性的性暴力個案承接；她是全球婦女安置網絡（Global Network of Women’s Shelters, GNWS）主席，兼任全球婦女安置基金會（GNWS Foundation）董事長，於 2019 年，籌辦第四屆世界婦女庇護安置大會在亞洲，就在台灣。

社運記者出身，紀姐留有嗅聞議題的敏銳，亦曾當過音樂老師，主張透過藝術達到倡議目的，她理性與感性兼具，告訴我，「勵馨基金會，是持續回應著時代需要，越困難的越往哪裡去。」

紀姐有許多身分，而她最鍾愛的，或許還是作為一個助人工作者，持續站上前線，倡議、行動、為信念奮鬥。

「其實我相信，台灣可以跟世界媲美」

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第四屆世界婦女庇護安置大會拉到亞洲舉辦，熱情的高雄，迎接來自 100 個國家，超過 1,400 位倡議者齊聚一堂，因為一個共同目的與關懷——終止性別暴力。

性別暴力不是單點問題，而是全球現象。紀姐說，第四屆活動原本該在澳洲，過程因爲澳洲找資源困難，台灣就承擔下來，說我們來辦，不如第四屆就辦在亞洲。

前三屆安置大會皆在歐美舉辦，加拿大埃德蒙頓、美國華盛頓特區、荷蘭海牙，接著來到台灣，有其代表意義。「在亞洲，台灣是很重要的性別節點，台灣的社會福利，不輸給世界。」

紀姐說來，臉上有驕傲神情，台灣於 2019 年通過同性婚姻合法化，亞洲首例，引來國際關注，也在亞洲掀起討論的漣漪效應。台灣的家暴法更於 1995 年提出草案，1998 年完成三讀，1999 年，全面實行民事保護令制度，為亞洲第一個實行家暴法的國家。

「其實我相信，台灣可以跟世界媲美。」是媲美，也是互換經驗，第四屆主題是 Impact • Solidarity，團結才有影響力。講的也是活動籌備過程，公部門與 NGO 協力，衛福部出人也出力，也有來自 FB, Uber, Airbnb 等企業的總部直接支持。solidarity，是紀姐口上不停掛著的事。團結力量大，不只是一句口號，而該是很實際的行動。

女人迷擔任大會協力媒體，看紀姐在現場，四處奔走，參與記者會，我們問她累嗎，她眼神發亮，說怎麼會，興奮都來不及，「我們需要策略與實作方法，我們需要討論與經驗共享，一個人做不到的事情，必須一群人一起來；結構性的問題，就往結構深處解決。」

於是在安置大會活動現場，一個議題拋出來，有來自荷蘭、菲律賓、新加坡、剛果、加拿大、印度、台灣...的聲音，有各地的文化脈絡與實作應用，攤開難處，共同解決，我在現場看到多元共融本該如此發生。

台灣能夠作為一個開放的平台，孕育這些聲音發生。

鬆開性別框架，我們可以活得更快樂

大會活動現場，也可見男性面孔。

我跟紀姐聊，談到性別暴力（gender-based violence），男性很容易認為性別運動對自己懷有天生敵意，懷疑自己因為性別因素而有原罪，因此選擇躲開，或認為性別議題與自己無關。

紀姐搖頭說，當我們談鬆綁性別框架，不只為了女性，也是為了男性，「男孩長期被教育，你不能哭，你必須壓抑，所以遇到挫敗，你拳頭就直接出去了。」紀惠容說，情感教育的重要在這裡，告訴孩子，你可以展現脆弱，你不只有一種男性特質可以展現。

紀惠容的話，有很深同理，「如果人們知道自己可以陽光，也可以陰柔，會活得更快樂。」

快樂，鬆綁性別框架，為的是成為自己，感受快樂。

有感於情感教育的缺乏，以及男性刻板印象的循環複製，勵馨於 2018 年，協助成立以男性為主體的倡議組織「臺灣男性協會」，贊助初期資金，並由勵馨同仁擔任秘書長，「我特別期待未來男性協會可以獨立出去，由男性自主參與這件事，由男人來說自己，而不只是由女性支持與倡議。」

由男性說出自身故事，多元各異的，誰也不必再爭做英雄，性別解放的下一步，會是男性解放，拆解壓迫的性別結構，鬆動僵化的性別角色，當女性走出自己的路途之際，男性也需要長出自己的力量。

這或許就是性別運動的下一個戰場。

真正的復原，是找回了自己的人生

我們談男性解放，也談性別暴力受害者的支持與培力網絡。

真正的復原，不僅只是讓受害者受保護與感覺安全，也是幫助受害者在培力(empower)以後，重新找回主體與想要的身分——受害者也想有「受害者」以外的其他身分。

真正的復原，是他們找回自己的人生。

勵馨透過戲劇治療，鼓舞遭遇性別暴力的當事人找回自己的「聲音」，實質的與心理的，繼而建構從受害者，到倖存者，再到倡議者的自我認同。紀姐特別強調，「我們不該成為受害者的代言人，受害者必須為自己說話。」

為自己說話，也有階段之別，從解離與失語，再到尋回發話能量，「說的方式有很多種，有的個案寫書，有的參加劇團，在戲劇治療的過程中，你看見很多人本來肢體很畏縮，你看見那是一個被侵害/傷害過的身體，而到後來，他們怎麼透過與身體重新連結，找到自由。」

勵馨不急，慢且溫柔地進行。

結合藝術做倡議，掀起社會的集體關注，也並不是近期個案，而是紀姐一路走來的實踐與關懷，與她早年學音樂有關，「我一直覺得藝術該有更大影響力。」

早年勵馨推動反雛妓運動，便與蔡瑞月舞蹈團結合，各地巡演，從表演殿堂，到街頭現場，面向大眾說話。1995 年，《城市少女歷險記》在台北市美術館館前廣場演出，搭上鷹架，地面散了約十卡車的砂，七名女舞者一名男舞者，在鷹架上舞動，演出痛苦，演出暴力，演出死亡。

即便現在看來，都很前衛。

社會運動作為一種長期抗戰，藝術作為一種倡議手段，很溫柔，很個人，並且很有效——當我們談議題與結構，也不忘那背後，實際上，是一個個真實受難的人。

把墮胎等同殺嬰，是對女性最大的醜化

會議間訪談，我們把近幾年性別的 agenda 一一攤開，紀姐也不避諱談墮胎公投的爭議。

「在勵馨來講，我們肯定是反對的。孩子與母親互為主體，我們要做的不是把終止懷孕這條路關掉，而是要保留選擇的機會。」她又補了一句，「婦女的身體，又怎麼會是公投決定？很多公投的人，連生都不能生。」

八週法案，又被稱作心跳法案，輿論風向，將選擇終止懷胎的婦女，視為「草率」、「未經思考」與「不負責任」的劊子手。

紀惠容說在勵馨，她看過太多懷胎婦女的掙扎，或許是小媽媽，或許是強暴後的非預期懷孕，她指出把墮胎等同殺嬰很粗暴，並且是對女性最大的醜化，「每位母親懷孕的時候，都有很多的掙扎。如果評量所有條件，沒有能力，沒有意願，並不適合，她應該要有選擇權利。」

「心跳法案這個名字，是把解釋權讓給了反對方。」紀惠容補充，若從婦女角度來看，發現懷孕時可能已經早就超過八週；在醫學上，八週內亦無法做羊膜穿刺等胎兒檢查，不符產婦優先原則；如果將終止懷孕的選擇等同個人的草率，更是忽略產婦主體，不顧其先天與後天條件。

紀姐說得很坦白，自己曾接到教會朋友說，如果勵馨支持什麼議題，就不捐款給你們了，同志與墮胎皆如是，她笑著說，「我是基督徒，我們做事的本質是愛，能做的就是耐心溝通。我相信這能夠並行，並不衝突。」

她說，不要看到弟兄受苦，就說反對他，而是要支持他。對不對，她露出招牌笑容。

那個力量本來就在你身上，你只需要找回來

紀姐做性別運動，一路走來，將近三十年。運動有其甘美，自然也有其傷害，畢竟是長時間的與惡意、傷害、暴力面對面。

她說自己信主，特別相信，「上帝給每個人都是榮美的形象，理當反映祂的榮美。每個人身上都有，本來就在每個人身上，需要的不過是找回來。」

運動比氣長，問她有沒有什麼建議，想給踏上這條路的後輩與同伴，「最重要的是信念。」她想了想後說，「你會從被服務的對象身上，得到很大的力量；而當你看到社會轉變的時候，那個回饋是很大的。」

可能那畫面是這樣的，曾經以為，只有自己孤身一人，拎著燭火向黑暗照去，而後驀然回首，發現身旁身後，皆有火光，已經燦亮，才也發現，原來已經走得這麼遠了。

紀姐，就是那很早很早，就拎起火把的那幾個人。

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女權夠進步了嗎？專訪紀惠容：「把墮胎等同殺嬰，是對女性最大的醜化」

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