媽寶男每周帶「女友髒內衣褲」給姐洗 她崩潰：這公主不能娶！

2019-12-03 22:16 聯合新聞網 綜合報導



媽寶男每週都帶髒衣服回家給姐姐洗，甚至連女友的內衣褲也一起帶回來，令人相當傻眼。示意圖／ingimage 分享 facebook

遇到這種「公主病」弟媳，真的會讓人超傻眼！一名女網友表示，朋友的兒子和女友在外租房子同居，每週僅回到家一趟，卻會帶著累積一週的髒衣物給姐姐洗，甚至連女友的髒內衣、內褲都一起「委託」，讓未來的大姑超爆氣！

女網友在《爆怨公社》發文表示，朋友的兒子已到了適婚年齡，目前也有穩定交往的對象，兩人更一起租房子在外同居。一日，女網友打趣的詢問朋友，「是不是快當婆婆了？」，卻得到對方的一句「我女兒昨天才跟她弟的女朋友打了一架，八成又要吹了……」，讓她相當驚訝。

朋友向她表示，兒子現在每週只回家一次，但每次都會帶著累積一週的髒衣物回來給姐姐洗，甚至連他女友的髒衣服、髒內衣褲都一起帶回來，讓他的姐姐超傻眼！歷經好幾次的「洗衣委託」後，姐姐終於忍無可忍，「先揍弟弟，再揍弟弟的女友，然後將他們的衣服都丟出去大馬路上」。

「都還沒嫁過來，就敢叫大姑洗自己內衣褲了…」，女網友聽到事發經過後也忍不住搖頭，直呼「這公主不能娶啊！」、「沒有公主命卻有公主病」。貼文引發討論，不少網友認為問題出在兒子，「問題在兒子，還在當媽寶」、「覺得男的也有問題，自己要寵就要自己服務啊」，也有人贊成姐姐的做法，「丟得好、揍得好！」、「憑什麼他們的衣服要姐姐洗？衣服丟出去剛好而已，姐姐打的好」，網友也痛罵這名女友，「懶成這樣都不會不好意思？」、「懶的無極限」。