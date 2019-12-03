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女大生月經遲到被分手！男友「超渣對話」流出引萬人怒

2019-12-03 16:56聯合新聞網 綜合報導

女子經期不準時跟男友說，卻換來無情傷害。 示意圖／ingimage
女子經期不準時跟男友說，卻換來無情傷害。 示意圖／ingimage
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「自己經期亂掉還亂怪人！」一名女大生把月經延遲焦慮心情和男友分享，卻得到「超渣」回應，不僅不負責任的怪是因女友身體代謝不好造成，還揚言分手。此舉讓女友相當痛心並曝光內幕，「他有幾次剛硬，就會無套塞進來，動個1、2下，我一直用我全身的力氣推開他，拒絕他，然後才帶套。」原來男友經常不戴保險套還硬上，誇張行徑讓底下網友看了紛紛大罵「這還是人嗎？」

女孩子一定都懂月經不來的慌張感，雖然也討厭被「大姨媽」找上門，但就怕肚子有了或是身體出問題。一名女大生在《Dcard》上發文「月經沒來很擔心，男友這種態度」，表示自己的月經已延遲6天，照理說最晚4天，因此非常慌張，加上男友有幾次剛硬，就會無套硬塞，儘管女大生都會拒絕，也會用全身的力氣把對方推開，但還是擔心是否因此而懷孕。

該名女大生放心不下，把想買驗孕棒的心情告訴男友，卻得到超扯回應，先是告知自己絕對不會幫忙買，接著一口咬定女友是在發瘋，「反正我要分手了」、「我提前拔掉，機率0.00001%可能」，最令人心寒的的是說出「直接丟垃圾桶」，讓原Po心碎質疑，「他之前很溫柔，可是現在變這樣」，並公布對話截圖。

但看到貼文後，引起萬人關注按怒，逾4千名網友紛紛留言，「這是國小屁孩嗎？」、「這妳還不分手，這種人就是妳每天看熱門的那種渣男，是妳太好騙還是他太有錢，直接分吧」、「這還是人嗎⋯⋯」、「畜生不如，妳應該多看看這個世界，再交男友」、「男的真的下地獄= =」、「這什麼狗男生？別丟我們男生的臉」。

同時也有網友建議直接提告，「請問，在他硬塞進去前，你有表示過『不同意無套』嗎？如果有，建議聊天引誘他承認，直接去警局提告。」

女網友曬出對話，可見男友回覆用字非常可怕。 dcard截圖
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女網友曬出對話，可見男友回覆用字非常可怕。 dcard截圖
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女網友曬出對話，可見男友回覆用字非常可怕。 dcard截圖
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