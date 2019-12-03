搬到男友家吃飯有人煮、免做家務 不滿「弟媳有敵意」遭網酸

2019-12-03 16:01 聯合新聞網 綜合報導



網友表示自己快40歲了，交了小9歲的男友，見過家長後就搬進男方家中，也不須做家務，最近感覺到男友的弟媳們有敵意，沒想到卻被網友一面倒地酸「不懂人情世故」。示意圖／ingimage 分享 facebook

如何與另一半的家人相處，是一大課題。一名網友在「爆怨公社」PO文表示自己快40歲了，交了小9歲的男友，見過家長後就搬進男方家中，對方家長待她如家人般，也不須做家務，不過最近她感覺到男友的弟媳們態度冷淡、有敵意，讓她不禁問「態度有必要這樣嗎？」，沒想到卻被網友一面倒地酸「不懂人情世故」。

一位女網友在臉書不公開社團「爆怨公社」發文，指出她因想和小9歲的男友結婚，因而搬進男友家住，每天吃男友家裡煮的飯，且大多都是男友媽或是他弟媳們煮飯，「男友媽媽總是叫我別客氣要多吃點，飯後還準備水果給我，叫我不用洗碗，也不需要收拾跟做其他事情，真的把我當作家人一樣對待，真心對我很好」。

吃完水果後就跟男友去房間或者偶爾在客廳看電視，假日也都是在男友家吃飯。不過原PO最近發現男友的弟媳們似乎對她有敵意，「是看男友媽媽對我太好嗎？一個看我表情就是很討厭又帶點冷笑，也都不跟我說話，另一個是完全不理我，態度這是…？」讓她相當不能理解。

文章PO出後，原本是想抱怨卻引發大批網友砲轟，「弟媳好可憐」、「真的把自己當客人」、「人家客氣當然說不需要幫忙，如果真的想成為一家人，還是主動一點幫忙吧」、「客套話不懂？」、「你都要40歲了，怎麼還這麼不懂人情世故」、「有時候客套話跟場面話，自己要會分」、「長輩大方客氣，但是伺候妳的是弟媳們啊」、「換你做弟媳的工作，每天幫一位快40歲天天住家裡吃家裡的客人煮飯洗碗，你喜歡？要會做人一點，男友、男友爸媽疼你，不代表其他人應該的」。

原PO隨後也補充她和男友都在大公司上班,且她是主管「論學歷各方面都比他好,我家也比他家有錢」，而弟媳在家沒上班，她認為是男友爸媽叫她去住他們家的，洗碗也是男友會洗要她休息就好，「弟媳倆年紀小還這樣不尊重我..就對嗎？結婚的話我輩分也比她們倆高好嗎」。

不過也有網友認為「覺得沒什麼好砲轟的，每個家庭有它自己的相處模式，男友會幫妳洗碗，是男友疼妳，男友父母都沒說話了，弟媳憑啥有意見，而且，妳也還沒嫁進去，憑什麼叫妳做事。如果婚前就叫妳做東做西的，嫁進去還得了，會變成應該的，弟媳感覺只是眼紅吃味，不要理弟媳就好。不過可以公關做好一點，偶爾買些東西之類的」、「原來是男友主管，難怪父母是這樣的態度」。