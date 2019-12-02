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女友狂買口紅他碎唸「需要跟想要不一樣」 夜深現世報立刻來

2019-12-02 14:58聯合新聞網 綜合報導

網友認為女友口紅太多，不該再買。圖／摘自 pexels
網友認為女友口紅太多，不該再買。圖／摘自 pexels
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年末適逢百貨周年慶，不少女性都專攻美妝商品，一次買好買滿。有網友表示，近日與女友到百貨公司逛街，女友想買其中一支口紅，卻被他唸「你有30支了，需要跟想要不一樣」。到了昨晚睡前正想與女友恩愛一下時，女友卻冷冷回應「需要跟想要不一樣，沒喝水會死掉，沒做不會死掉」，讓他後悔莫及。

一名網友在臉書社團「爆怨公社發文，他表示前幾天與女友到百貨公司逛周年慶，女友看上一支口紅，正打算購入，但是他卻認為，女友都已經有30支口紅了，不應再浪費錢過度購買，於是碎碎唸「需要跟想要不一樣，沒喝水會死掉，沒擦口紅不會死掉」，害女友只好作罷。

豈料到了昨晚睡前，該網友打算趁著好時機與女友恩愛一下，女友卻冷冷回應，「需要跟想要不一樣，沒喝水會死掉，沒做不會死掉」，讓他崩潰怒喊，「不～世上沒有後悔藥，早知道當初就買2支，買3支都不是問題」。

其他網友則笑說「活該」、「開玩笑！安太座是必要的，你讓她不爽，她會讓你哭的」、「百貨公司開門了，快去買！保證晚上會很高興」、「所以下次說話前要三思」、「當初你應該說所有口紅包色的，日子就會好過了」、「還不快拿出信用卡謝罪」。

爆怨公社兩性關係情侶

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