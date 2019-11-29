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為省500元請女友幫辦卡 遭拒竟怒嗆：妳這輩子就這樣了

2019-11-29 19:37聯合新聞網 綜合報導

一名女網友因為男友要求她幫忙辦信用卡被拒絕後，竟然鬧脾氣搞失蹤，讓她覺得很無奈。...
一名女網友因為男友要求她幫忙辦信用卡被拒絕後，竟然鬧脾氣搞失蹤，讓她覺得很無奈。 圖／聯合報系資料照片
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現在的人多多少少都有一張信用卡，有的人甚至不只一張，而各家銀行為了客戶也推出許多優惠，希望能增加更多發卡量。一名女網友抱怨男友的信用卡越辦越多，日前為了省500元還要她幫忙辦卡，但女網友嫌太麻煩而拒絕，沒想到男友一氣之下竟然搞消失，讓她很無言。

女網友在「Dcard」論壇表示自己只有一張信用卡，平常只用來搭Uber或網購而已，但男友不一樣，他喜歡查每家信用卡的優惠，然後越辦越多，而且每張的功能都不同，有看電影的、出國用的、繳費的，而且每年都會一直剪卡又一直辦卡，樂此不疲。

日前男友傳訊息要求原PO幫他辦某家銀行的信用卡，並表示新戶可以省快500元，但因為他已是這家銀行的舊客戶，再去辦就不划算，所以才希望原PO幫忙。不過原PO覺得有點麻煩，而且也沒有很想辦卡，並且覺得再辦下去可能反而過度消費，賺了回饋卻多花錢，所以便拒絕了男友。

原PO說花時間辦卡才省500不划算，「而且要買東西才有回饋，這樣不是越省越窮嗎？」沒想到男友聽了很不悅的說「什麼越省越窮？那是本來就要花的錢，又不是多花的？難道妳不辦卡就不用吃飯睡覺花錢？」她再對男友曉以大義地說「問題是你花了一堆時間每天在查，不如多花時間在工作上，回饋再多也沒跳槽加薪多吧？」男友聽完後氣炸，大罵「妳不懂啦，理財本來就要開源跟節流，沒有理財觀我看妳這輩子就這樣了啦」。

2人因為辦信用卡的事而冷戰，男友甚至「搞失蹤」，讓原PO很無奈的說「他現在是變成信用卡業務員嗎？省這種回饋金%數還不如好好賺錢吧？不想辦不行嗎？我這樣就叫不懂理財？」貼文引起網友們的論戰，有人認為男方問題比較大，「男友是有多窮，這點小優惠也要斤斤計較」、「我是覺得男友問題比較大，幹嘛勉強別人做不想做的事」、「要不要請男友秀一下他的存款或投資呀？每年存了多少之類的」、「價值觀不合，而且為了500他可以消失兩天⋯再會理財也沒用吧」。

不過也有人幫男方說話，「奇怪，大家都覺得500沒什麼，但我覺得500很多啊，一個禮拜的午餐錢欸！不賺白不賺」、「以我觀點妳真的比較不懂理財啊，雖然在妳眼裡他可能花過多時間，可是這樣累積的經驗其實套用在其他投資他是比較有眼光的~長期下來對現金流的敏感會不一樣」、「我覺得你講話滿傷人的⋯男友應該不是氣500塊，是氣妳叫他跳槽加薪吧」。

還有網友以客觀角度來勸說，「其實我覺得你們都有各自有道理的地方。從妳的角度妳應該去檢查他想花費東西是不是必須，如果是必須的，他去省這些還算有道理。而從他的角度的話，我覺得他應該學著尊重意見不同的人，就算是家人，政治觀價值觀也都不一定一樣」、「客觀上認為原PO應該仔細思考跟你男友價值觀上的不同，以及在未來有可能面對的狀況，並且找出能避免這種事情發生的機會」。

信用卡Dcard

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