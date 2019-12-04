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每個亞斯都不一樣，如何及早察覺孩子有亞斯特質？

2019-12-04 10:52聯合新聞網 MamiBuy

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內容編輯／Vera Chen

亞斯伯格屬於自閉症光譜中相對輕微的一群，與其說它是病，不如說它是一種人格特質，一種心理上的溝通障礙，它可能因家長、老師好的引導獲得改善。事實上，很多具備「亞斯特質」的人，自己甚至不自知，讓我們一起來認識它吧！


亞斯伯格不是病，它是一種特質

《我與世界格格不入：成人的亞斯覺醒》作者陳豐偉曾推估：「台灣每10個人就有一個人有亞斯特質，與確診亞斯伯格症的患者，其實只有亞斯濃度不同的差別。」事實上，很多具備「亞斯特質」的人，自己甚至不自知，讓我們一起來認識亞斯伯格症吧！

亞斯伯格症候群（Asperger syndrome，簡稱AS）屬於自閉症光譜中相對輕微的一群，最常出現的困難是在人際互動與情緒處理上，同時伴隨著興趣狹隘及重複特定行為；平均而言，孩子被診斷為亞斯伯格症大約是8~11歲期間。另外，還有許多人是具備「亞斯特質」，嚴重度未達疾病診斷，但這些特質有時已造成當事人或身邊親友的困擾，例如台北市長柯文哲便是擁有「亞斯特質」，而他的兒子被診斷出是亞斯伯格症。

（推薦閱讀：我不是怪咖！亞斯伯格症三大特質，請這樣與他相處


亞斯特質如何及早發現？

亞斯伯格的症狀是有可能好轉的，它可能因著家長、老師好的引導獲得改善，變得跟一般人一樣。有些孩子小時候就會顯露「特殊氣質」，其實家長若能提早發現、就醫，會幫助他們更快適應團體生活。如何早期發現亞斯特質呢？以下列出5點讓父母參考：

1. 缺乏正常社交能力 ，例如常常製造冷場，常會錯他人的意思，或講出一些讓人覺得白目或不會看場合的話，導致有被孤立、排擠的情形。

2. 包含一種或多種刻板而侷限的興趣模式，興趣的「強度」或「對象」兩者至少有一項為異常：強烈著迷百科全書，或對捷運路線過於投入著迷。

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3. 無彈性地固執於特定而不具功能性的常規或儀式行為：喜歡的餐廳會一直去吃、所有行走路線都靠右邊、每天都要穿綠色的衣服等。

4. 刻板而重複的身體動作：如手掌或手指拍打、絞扭，或複雜的全身動作。

5. 持續專注於物體的一部份


如何幫助亞斯孩童更快適應社會？

1. 增加他們解讀情境的技巧： 以圖片、照片來協助了解各種情境之下應有的反應。

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2. 幫孩子訂定各種行為標準： 如別人講話不可打斷、上課發言要舉手、提醒孩子說話要看人等，當亞斯孩童卡住時，請給予它明確指令。

3. 「預告」的習慣： 亞斯較難接受非預期的突發狀況，因此若生活中有新事物的變動，要提前跟孩子說明，建立他們的秩序感。

4. 建立孩子的成就感： 當孩子感受到自己跟別人「不一樣」自信心容易不足而產生偏激的想法，若能利用他們的優勢能力建立自信心，他們也會比較快樂。

5. 不要害怕就醫，不要害怕被貼標籤： 不要因為擔心某個診斷名稱而自行貼標籤拒絕治療，只有接受完整的評估、早期的治療介入才是真正寶貝自己的孩子。


針對亞斯伯格症誤解，一次釐清

問：擁有亞斯特質的人都是天才？

亞斯都很專注在自己的世界裡，會把自己有興趣的事研究的很徹底，所以才被大家說是天才，其實亞斯的平均智商沒有特別高喔！

問：亞斯伯格症者容易傷害他人？

亞斯人只是較難與人溝通，但他們能夠分辨是非對錯，所以傷害人的比例、犯罪率都跟一般人一樣，沒有不同。

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【延伸閱讀】

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發展慢還是遲緩兒？別鴕鳥心態，這些症狀即是警兆

本文擷取自 「每個亞斯都不一樣，如何及早察覺孩子有亞斯特質？」 ，由　媽咪拜授權轉載

亞斯伯格症自閉幼兒園

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