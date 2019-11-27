前夫偷吃婆婆勸體諒 她怨對方探視兒子網友勸「小心被告」

2019-11-27 15:00 聯合新聞網 綜合報導



原PO表示自己前夫偷吃外遇、夜宿不歸，導致雙方以離婚收場。圖片來源／ingimage 分享 facebook

近日有一位媽媽上網發文，表示還沒離婚前，前夫就曾帶女人到汽車旅館過夜，當時婆婆跟她說「男人在外逢場作戲」，要她多體諒前夫，但她忍不下去決定離婚，而對方也放棄小孩的撫養權，交由原PO來撫養，原PO說從6月開始前夫對她們母子倆不聞不問，近期卻打電話跟她說要帶兒子給婆婆看，讓她氣得抱怨PO網，而有許多網友紛紛力挺原PO，但也有人勸原PO不要衝動，以免被前夫提告。

原PO昨日在臉書社團「爆怨公社」發文，表示前幾天接到前夫的電話，一開始對方先跟她閒聊，之後卻突然詢問「媽很想我們兒子，要不要帶他回去給媽看看？」原PO聽聞後立刻動怒，表示「欸欸欸！請問你有搞清楚嗎？我們已經離婚了！而且孩子的撫養權你已經放棄了……現在你要跟我討論『我們的孩子』？」原PO抱怨在與前夫離婚前，對方早已夜宿不歸，甚至帶女人出去過夜，離婚後對自己和小孩也是不聞不問，每次看孩子只花5分鐘，就算小孩哭了也依然掉頭走人，她怒批「不說沒錢，你連一個基本父親應該有的關愛絲毫沒做到！」

此外原PO也對前婆婆非常生氣，在她與前夫離婚前，對方就曾帶女人到汽車旅館過夜，結果前婆婆卻只說「哎呀！男人在外逢場作戲，賺錢辛苦，我們女人在家就應該要體諒！」讓她氣得直呼「我在家顧小孩沒收入，所以我賤我應該？」、「現在，你們要跟我分享他？請問到底是哪裡來的勇氣？」

對此，許多網友紛紛留言力挺原PO，「沒錯！請問那裡來的勇氣？只有單親的能瞭解！」、「這男人不可取，要不是顧小孩誰想沒收入。」、「如果是我連他的電話都不接，都放棄撫養權了，小孩我連給他看都不會。」、「這種對象我寧可孩子不要跟他有接觸！看孩子難過就心疼。」

但也有人提醒原PO，「能了解你的憤怒，但法律上，即使離婚了，監護權在你這邊，父親仍是保有探視的親權，這是不能剝奪的。提醒一下，如果他上法庭告你，輕則罰款，重責孩子會被強制帶走。」、「如果不想被前夫無預警的這樣打擾，請協商好探視時間，探視是給孩子的爸爸看，不是勢必要給阿嬤看，如果爸爸要帶小孩回去給阿嬤看，就是他探視時間的權利和選擇。」