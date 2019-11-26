他年收百萬交不到女友 不少網友點出原因「獨子」

2019-11-26 19:44 聯合新聞網 綜合報導



一名男網友在PTT上分享，自己的徵女友條件，由於自身條件不差，卻始終交不到女友，讓他覺得相當困擾，但網友卻揭殘酷真相「獨子直接扣分」。示意圖／ingimage 分享 facebook

許多人到了適婚年齡卻沒有交往對象，可能會選擇在網路上開出自己的徵友條件，希望能早日找到與自己心靈契合的另一半，但在挑選時總會有諸多考量。近日一名男網友在PTT上分享，自己的徵女友條件，由於他認為自身條件不差，挑選另一半的標準也沒有到很嚴格，但是就是一直交不到女友，這讓他始終百思不得其解，甚至開始自我懷疑的直呼「我的徵女友條件會太嚴苛嗎？」

原PO在文中提到，有鑑於女孩版上女孩們的徵男友文每每被大家攻擊，因此他也開出了徵女友條件。原PO透露自身條件為30歲、身高180、家中獨子、年收入100萬上下、國立大學畢業、有車還自己創業。至於徵女友條件，年齡30歲上下、身高160上下、胸部只要比自己大就好、要國立學校畢業、收入則是年收有自己的一半就好。但是條件一開出來，身邊的親朋好友卻說他「太挑」，但他卻委屈的表示「我幾乎都是用我的條件打折去徵耶」，接著還問「有沒有男生徵友條件開出來也被攻擊的八卦？」更懷疑自己是不是應該不要侷限只徵女生。

PO文一出後，吸引大批網友留言「大家都說太挑，有幾種原因，長相跟個性」、「其實還好，只是你挑別人，別人也在挑人就是了」、「一定是臉的問題」、「徵友不順一定都是因為長相的問題」、「找得到就是不挑，找不到就是太挑」、「是當成商品嗎」、「私立跟國立交往到底有什麼關係」、「看臉，沒臉就看錢包深度」。

但隨後立馬就有網友點出問題所在，不少人都認為「獨子」才是最致命的原因。「獨子就直接掰了」、「獨子有點扣分」、「獨子真的不優」、「家中獨子，除非是真愛，不然絕對大扣分」、「一定不選獨子，問題太多太多了」、「朋友嫁獨子，婆婆婚後直接施壓，要他一定要生到」、「因為前男友讓我極度痛恨獨子，還沒結婚就在那邊要生男的」。