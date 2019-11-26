親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
好市多黑購節
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

李佳芬訪問被封殺 新加坡外交部說是這原因

他年收百萬交不到女友 不少網友點出原因「獨子」

2019-11-26 19:44聯合新聞網 綜合報導

一名男網友在PTT上分享，自己的徵女友條件，由於自身條件不差，卻始終交不到女友，...
一名男網友在PTT上分享，自己的徵女友條件，由於自身條件不差，卻始終交不到女友，讓他覺得相當困擾，但網友卻揭殘酷真相「獨子直接扣分」。示意圖／ingimage
分享

許多人到了適婚年齡卻沒有交往對象，可能會選擇在網路上開出自己的徵友條件，希望能早日找到與自己心靈契合的另一半，但在挑選時總會有諸多考量。近日一名男網友在PTT分享，自己的徵女友條件，由於他認為自身條件不差，挑選另一半的標準也沒有到很嚴格，但是就是一直交不到女友，這讓他始終百思不得其解，甚至開始自我懷疑的直呼「我的徵女友條件會太嚴苛嗎？」

原PO在文中提到，有鑑於女孩版上女孩們的徵男友文每每被大家攻擊，因此他也開出了徵女友條件。原PO透露自身條件為30歲、身高180、家中獨子、年收入100萬上下、國立大學畢業、有車還自己創業。至於徵女友條件，年齡30歲上下、身高160上下、胸部只要比自己大就好、要國立學校畢業、收入則是年收有自己的一半就好。但是條件一開出來，身邊的親朋好友卻說他「太挑」，但他卻委屈的表示「我幾乎都是用我的條件打折去徵耶」，接著還問「有沒有男生徵友條件開出來也被攻擊的八卦？」更懷疑自己是不是應該不要侷限只徵女生。

PO文一出後，吸引大批網友留言「大家都說太挑，有幾種原因，長相跟個性」、「其實還好，只是你挑別人，別人也在挑人就是了」、「一定是臉的問題」、「徵友不順一定都是因為長相的問題」、「找得到就是不挑，找不到就是太挑」、「是當成商品嗎」、「私立跟國立交往到底有什麼關係」、「看臉，沒臉就看錢包深度」。

但隨後立馬就有網友點出問題所在，不少人都認為「獨子」才是最致命的原因。「獨子就直接掰了」、「獨子有點扣分」、「獨子真的不優」、「家中獨子，除非是真愛，不然絕對大扣分」、「一定不選獨子，問題太多太多了」、「朋友嫁獨子，婆婆婚後直接施壓，要他一定要生到」、「因為前男友讓我極度痛恨獨子，還沒結婚就在那邊要生男的」。

PTT

相關新聞

U值媒／媽蟲？最不甘心的，可能是我是女生吧。

2019-11-26 12:38

【婚姻故事】杜瑞琴／令人哭笑不得的豬隊友

2019-11-26 06:00

【心情點滴】童言／送妳一程

2019-11-26 06:00

不是錢…媽洗衣服開蓋見「超驚喜大禮」秒崩潰 網笑：這照片有味道

2019-11-25 20:00

【生活趣聞】謝貴英／「手」機失靈

2019-11-25 06:00

【心情點滴】賴賴／洗髮

2019-11-25 06:00

【家人關係】墨竹／爸爸的森永牛奶糖

2019-11-25 06:00

媳婦帶婆婆遊韓國遭鄰居酸「花不起錢去日本」 網怒：酸葡萄心理！

2019-11-24 20:00

【為母心情】胡瑋婷／我們都要勇於嘗試

2019-11-24 06:00

【閱讀生活】逆媳／屬於女人的禮物

2019-11-24 06:00

影／爸張手跟兒子討抱秒吃「閉門羹」網笑爆：陰影面積100%

2019-11-23 20:00

【童言童語】蔡宛芳／我現在不是貓

2019-11-23 06:00

【生活見聞】陳珮珊／高腳吧台

2019-11-23 06:00

【心情點滴】黃珠玉／如果人生像油畫課

2019-11-23 06:00

女大生傳訊問誰用蝦皮？ 奶奶「認真回2句」笑翻網友

2019-11-22 14:07

【親子之間】張雅雯／得失之間

2019-11-22 06:00

【我愛一個人煮-91】太陽臉／一人食

2019-11-22 06:00

【母女之間】徐惠如／妳給我翅膀

2019-11-22 06:00

兩姐姐當醫生月薪30萬 單身理由讓他聽了很無言

2019-11-21 17:49

人妻煮飯被婆婆和小叔嫌棄 網友教一招反擊

2019-11-21 13:10

妻和認識不到半年新同事開房間 夫泣訴：狠不下心離婚

2019-11-21 12:39

「多線交往」很合理？ 長輩觀念讓他超傻眼

2019-11-21 11:20

住進蛋黃區才退休！攜子拚20年 單親媽換房3部曲好勵志

2019-11-21 10:27

【親子之間】小毛小姐／媽媽說的話

2019-11-21 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／老老的愛情

2019-11-21 06:00

【初老心情】溪溪／人生需要一點「勉強」

2019-11-21 06:00

男友玩交友軟體還要求開放式關係 網：拜託快分手

2019-11-20 21:09

隨「性」花錢...她發文遭翻譯衝康外國男友氣炸 網笑：跳到黃河洗不清

2019-11-20 20:00

失戀如何走出傷痛 網友大推「這個辦法」：1天就忘記前任

2019-11-20 16:43

丈夫打鼾吐出大蒜味她崩潰 網嚇「趕快看醫生」

2019-11-20 14:16

常被婆婆指使做事 老公回8字讓她爆氣：我不是台傭！

2019-11-20 13:30

獨自去鬆餅屋喝下午茶被隔壁情侶嘲笑 少婦霸氣回應

2019-11-20 13:02

寶寶不在視線內好不安 媽媽也會有分離焦慮？

2019-11-20 09:56

不必禁止孩子吃糖！把握3原則讓孩子學習節制

2019-11-20 09:49

【大叔的中年小事】程耀毅／來到地球第十七年

2019-11-20 06:00

【人生劇場】劉洪貞／帶她去旅行

2019-11-20 06:00

【思念之情】俞怡萍／他最愛的柳橙汁

2019-11-20 06:00

言語暴力比體罰更傷人 近7成兒少難釋懷

2019-11-20 00:38

3成兒童曾遭父母羞辱 傷害更甚體罰

2019-11-19 19:26
看更多

熱門文章

熱愛三鐵、定期健診 聯安創辦人李文雄死於胰臟癌

2019-11-25 20:49

大又強！北冕颱風最快26日誕生 28年來11月第6個颱風

2019-11-26 00:28

黑色購物節人潮冷清？ 好市多：好酒沉甕底

2019-11-26 12:00

博恩爸學歷曝光！麻省理工博士+哈佛醫學院講師 網友：天選之人

2019-11-26 15:04

好市多「黑五特惠」商品大公開 超夯「半熟迷你麵包」10分鐘內完售

2019-11-26 11:29

Angelababy直播臉部按摩 驚見「鼻樑不小心被掰彎了」

2019-11-26 11:08

好市多黑五前夕驚見罕景 網跪求賜教：怎麼節制的

2019-11-25 20:35

日宣布北冕颱風生成 平11月6颱紀錄

2019-11-26 09:24

塑化劑超標5.3倍 IKEA進口隨行杯遭退運銷毀

2019-11-26 10:50

阿嬤浴後安詳離世 她至今難忘

2019-11-26 00:22

直擊／黑色購物節魔力退燒 上午8點好市多內湖店空無一人

2019-11-26 10:26

腸病毒71型再奪命 發燒、流鼻水至惡化腦炎才確診

2019-11-26 14:59

生理食鹽水多附瓶蓋有何功用？ 專家解說讓網友長知識

2019-11-25 20:23

到宅沐浴 薪情差、常職災 服務員難留

2019-11-26 00:22

高鐵點數更好用了 可至超商換咖啡等11種商品

2019-11-26 10:55

婆媽瘋搶「洗碗機」也入榜！好市多黑色購物節11月27日限定商品出爐

2019-11-26 17:16

WHO最新全球肺癌發生率地圖 台灣奪亞洲第二

2019-11-26 16:14

南投冬季高海拔賞紅葉 塔塔加、杉林溪有看頭

2019-11-26 07:00

驚喜度不夠！好市多購物節人潮減

2019-11-25 23:04

吳德榮：冷空氣三天一波北台灣濕涼、中南部穩定

2019-11-26 07:36

桃機地勤出包 拖車撞壞酷航飛機鼻輪起落架

2019-11-26 18:46

他原本帥如李志希加劉德華 嚼檳榔罹癌如今變這樣

2019-11-26 15:33

台鐵台東實名制12月17日上線 每天3列次讓台東民眾先訂票

2019-11-26 15:51

【婚姻故事】杜瑞琴／令人哭笑不得的豬隊友

2019-11-26 06:00

每日星座運勢／金牛工作獲上級獎勵　愛情好運不斷

2019-11-26 00:00

限時3天！入住23間希爾頓「5折」 東京、首爾都能選

2019-11-26 13:08

頂呱呱再推一日限定！ 「一公斤雞」只要280元

2019-11-26 13:39

台灣肺癌發生率亞洲第二 醫傳授「天天這樣吃」保肺法

2019-11-26 17:34

景氣差逢選舉公益爆冷 山城弱勢禮物盒買氣剩一成

2019-11-26 13:39

500隻Q版石虎大軍 周末快閃集集火車站

2019-11-25 17:15

幾米、卡娜赫拉化身車掌！2款超萌彩繪列車必搭體驗

2019-11-26 14:36

談個戀愛好過年！年底感情運最旺的星座

2019-11-26 14:54

決心不玩了！SEIKO、CASIO紛表態退出2020巴塞爾鐘表展

2019-11-26 18:34

骨頭先生變暖男！Kiehls契爾氏倒數日曆帶妳遊覽紐約

2019-11-25 21:02

Jimmy Choo電話被打爆！ 大家都想穿林志玲同款玻璃鞋

2019-11-26 13:02

健康你我他／吃維他命Ｃ、B群 腳乾裂改善

2019-11-26 00:39

年僅3歲！ 台南出現今年首例腸病毒重症死亡個案

2019-11-26 15:19

蝦皮購物「雙12」暖身開跑！120%蝦幣回饋、限量1元搶買AirPods 2

2019-11-26 13:14

海景第一排 鼻頭角聽濤營區 封閉20年重開

2019-11-26 10:03

鼻貼拔除白白的粉刺好過癮？ 大多都是皮脂管絲

2019-11-26 14:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top