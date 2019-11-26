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調查：台灣媽媽哺乳呈M型趨勢 8成憂泌乳不足

2019-11-26 17:04中央社 台北26日電

母乳媽咪常擔憂泌乳不足、無法給予新生兒足夠養分，醫師調查指出，國內媽咪哺乳呈現M型趨勢，以哺乳未滿一個月及長達一年最多，且有8成媽媽擔憂自己泌乳不足。

初次懷孕升格人母，許多媽媽最常見的問題以母乳哺育為大宗，新光醫院婦產科暨元氣御守產後護理之家主治醫師蕭國明進行「媽咪哺乳習慣與營養攝取」調查，回收821名家中至少有1名兒童的不同世代媽咪的哺乳情況、習慣與營養攝取，今天公布調查結果。

蕭國明指出，世界衛生組織建議，新生兒哺乳期最好超過6個月以上，而台灣媽咪的哺乳情況呈現M型趨勢，比率最高是哺乳一個月以下、占比28.5%，第二高則為滿一年以上、占比20.4%。

蕭國明表示，根據調查，有8成以上媽媽會擔心泌乳不足，其中有高達64%的媽媽認為睡眠不足及壓力導致泌乳不足，其次則為少補充湯劑水分及乳腺阻塞。

若遇到奶量不足，媽咪通常會食用發奶食物、親餵方式及補充營養等方式協助發奶，而各世代不同媽咪也會選擇不同發奶方式，像是40歲世代注重飲食、30歲世代喜好營養補充品等。

蕭國明指出，調查也發現，哺乳期間與媽咪是否攝取足夠的奶、蛋、魚、肉類與乳製品顯示正向相關，建議媽媽應該注意營養均衡攝取、持續維持哺乳頻率及保持愉快好心情，避免泌乳不足情況。

母乳

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