女大生傳訊問誰用蝦皮？ 奶奶「認真回2句」笑翻網友

2019-11-22 14:07 聯合新聞網 綜合報導



日前，一名女大生傳訊息問奶奶是否在用蝦皮，結果奶奶誠摯地回應「大部分用蝦仁」，笑翻許多網友。示意圖／ingimage 分享 facebook

網路購物已經成為現代人生活的一部分，使用者也從年輕族群逐漸拓展到中老年人，不過，偶爾還是會有長輩因為不熟悉網購而發生趣事。近日，一名大學生分享，她上課時不斷收到蝦皮的通知，因此傳訊問奶奶「在用蝦皮嗎？」結果奶奶一本正經地回傳了2句話，讓她笑到停不下來。

一名網友在《Dcard》上po文表示，某天上課時，她的手機不斷收到蝦皮傳來的驗證簡訊，因為媽媽和奶奶平常和她共用一個蝦皮帳號，心想可能是兩人正在買東西，女大生便用Line傳訊息向奶奶確認「妳在用蝦皮嗎？」

這位奶奶收到孫女的訊息之後立刻回覆，「有少量使用，大部分用蝦仁」，幾分鐘後又補充「月初在魚（漁）港買一大包蝦仁了」。起初，原po對於奶奶牛頭不對馬嘴的回應感到相當疑惑，後來才知道，原來奶奶誤以為她是在詢問做料理時是否有用蝦皮這項食材，讓原po忍不住哄堂大笑，直呼「奶奶真的是活寶」。

圖擷自 Dcard 分享 facebook

許多網友也被奶奶真摯卻逗趣的回覆逗笑，「超認真回應，好可愛」、「下次回奶奶家一盤蝦皮躺在桌上等你吃」、「上課看笑到差點斷氣哈哈哈奶奶好可愛」。也有不少網友表示，家中長輩也曾鬧過類似笑話，「之前雙11我跟我姐說蝦皮很便宜，然後我媽說蝦皮當然便宜啦蝦子才貴」、「我也試試，結果她（奶奶）花了15分鐘教我如何用蝦皮煮菜」。

另外，有人好奇「蝦皮」和蝦殼或蝦米有何不同，好心網友回應，蝦皮其實就是曬乾後的毛蝦，做料理時常用，「蝦皮是乾燥的，類似蝦米，燉滷常用，白菜滷裡面就有喔」、「真的有蝦皮這種東西，上次去大賣場有看到，比蝦米透明一點」。