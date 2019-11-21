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兩姐姐當醫生月薪30萬 單身理由讓他聽了很無言

2019-11-21 17:49聯合新聞網 綜合報導

一名男網友上頭有兩個都是當醫生的姐姐，雖然談過戀愛但目前都是單身，他詢問原因得到...
一名男網友上頭有兩個都是當醫生的姐姐，雖然談過戀愛但目前都是單身，他詢問原因得到的答案竟是男生賺的比她們少，難以依靠。 圖／ingimage
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現代的女性相當獨立自主，許多人的學經歷都比男性還要高，也因此有些人對於挑選另一半的條件會更為慎重，相對的也就讓這些女性更晚婚。一名男網友在《Dcard》表示自己有2個姐姐都在當醫生，雖然有談過戀愛但目前都是單身，他好奇為何姐姐們不急著談戀愛，得到的答案讓他難以理解。

原PO說2個姐姐都大他快10歲，一個是牙醫一個是西醫，月薪都有2、30萬元，經濟上相當獨立自主。他說姐姐們都有交過男朋友，只是目前兩人都是單身狀態，父母雖然口頭上不在意，但似乎也怕她們會單身到老。爸媽也曾幫姐姐們介紹不同行業的男性讓她們認識，當中不乏法官、律師、竹科工程師、老師等等，但2個姐姐都沒有興趣。

原PO很好奇為何她們對這些男性都不感興趣，得到的答案是男生賺的都比她們少很多，很難有可以依靠的感覺，這也讓原PO很想知道高薪的女生都怎麼挑另一半？

網友們也紛紛給予自己的看法，「向錢看永遠找不到滿意的啦！用這挑法她們有天就會突然說自己是不婚主義，然後講一堆結婚生子的壞處」、「我覺得不完全是錢的問題，很大的原因是透過『刻意認識』+『頻率真的不對』」、「有能力的女生比較難找男友」、「我也蠻好奇高薪男生喜歡什麼樣的另一半」、「就找一樣是醫生的不就好了」、「乾脆找個願意負責顧家的主夫不是很好嗎？依不依靠跟收入無關吧」、「真的會想找差不多，主要不想生活品質被影響吧」。

Dcard

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