人妻煮飯被婆婆和小叔嫌棄 網友教一招反擊

2019-11-21 13:10 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友與婆婆及小叔同住，若在家不煮飯，會被婆婆念，煮了飯又會被小叔嫌棄，且還會在背後說原po壞話，令她相當無奈。圖／ingimage，示意圖 分享 facebook 結婚後，許多人會與夫家不合，而備感壓力。一名女網友與婆婆及小叔同住，若在家不煮飯，會被婆婆念，煮了飯又會被小叔嫌棄，且還會在背後說原po壞話，令她相當無奈。

一名女網友在「爆怨公社」抱怨，她與婆婆和小叔住在一起，若不煮飯會被婆婆碎念，煮了飯又會被小叔嫌棄，還會在背後說不喜歡原po煮的菜，且婆婆會偏袒自己的小兒子，過度保護他，認為所有事都得老大來扛，這讓她相當無奈，同時也同情自己的丈夫「溫ㄤ（台語）真辛苦」，在留言中原po提到，小叔從不出菜錢，「菜錢都我的私房錢」，文章最後，她也表示，因沒錢搬出去住，所以只能抱怨一下，消消怒氣。

網友紛紛鼓勵原po，「這時候就只能跟妳說，加油！希望隊友是站在妳身邊」、「每一個家庭習慣跟口味不一樣，妳辛苦了」、「這憋在心裡真的很難受，盡情的發洩吧」、有人建議「一起回娘家住也可以，2019年了沒有一定要住夫家」、「不是飯菜問題，是婆媳問題。媳婦再怎麼煮婆婆都會嫌。擺爛吧！」、「跟老公去外面吃飽再回來，自己要去工作」，原po表示，最近有再找工作。

不過，有網友則建議，隨便調味，讓婆婆和小叔受不了，就不會再要求原po煮飯了，「不要太乖，一開始叫你煮的時候不小心多放兩次鹽、不小心燒焦兩把鍋子、不小心沒熟，持續一陣子看誰先受不了」、「明天開始東西故意煮到焦，電鍋煮飯不要放水，就這樣子持續一個禮拜，我想這樣子就不會在叫妳煮了」、「不要調味，放一瓶鹽在餐桌讓他們自己加」。