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妻和認識不到半年新同事開房間 夫泣訴：狠不下心離婚

2019-11-21 12:39聯合新聞網 綜合報導

一名網友得知學長被老婆戴了綠帽，卻狠不下心簽字離婚，讓他不解的想問到底在想什麼？...
一名網友得知學長被老婆戴了綠帽，卻狠不下心簽字離婚，讓他不解的想問到底在想什麼？ 圖／ingimage
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一名網友日前和學長聊天時得知對方被妻子戴了綠帽，學長向他訴苦自己對於妻子、家庭如何盡心盡力的維護，沒想到換來的卻是心碎的結果，但即便如此，學長仍無法簽字離婚，讓這名網友聽了無可奈何，只好上網問其他人「這種人是在想什麼？

原PO在PTT論壇上寫道前幾天和學長出去喝酒時，聽到學長跟他訴苦說10年前登記結婚，體貼的他讓老婆去挑房子、車子，而貸款則由他來支付，平時一下班就立刻回家，有應酬的話能推就推，為了就是回家陪陪老婆。學長還說，不管平日還是假日都會幫忙做家事，逢年過節時該給親戚長輩的禮數也沒有少過，如此注重妻子家庭的他沒想到會被背叛。

學長不敢相信老婆竟然跟一個認識不到半年的新進同事開房間，他甚至痛罵「那廢物薪水連我20％都不到」，但即使被戴了綠帽，學長卻狠不下心來簽字離婚，這讓原PO聽完也不知如何是好，只好上網求助網友。

原PO問「老婆戴自己綠帽會原諒都是哪種人？」問題讓許多人留言給予心酸的答案，「心太軟」、「愛丟卡慘死」、「不甘心什麼」、「只能說上輩子欠她的」、「因為魅力不夠啊」、「就是懶得再找新老婆啊，多麻煩啊」、「離婚財產會大失血的人」、「因為離了便宜到他們」。

外遇PTT

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