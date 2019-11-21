「多線交往」很合理？ 長輩觀念讓他超傻眼
許多年輕人與長輩都會有隔閡，大多是由於價值觀不同產生的。一名網友相當不解長輩們認為同時和多個異性交往並不算劈腿，「還沒結婚之前，大家都是朋友」的想法，於是詢問網友們「多線經營」是否真的合理。
一名網友在「批踢踢實業坊」女孩版發文，他實在不理解家中長輩的觀念，在他動手術的住院期間，親友們來醫院探望，當他躺在病床上等麻醉退時，聽到親戚裡有個三十幾歲的男生，他媽媽有幫他安排相親對象，但他還會同時和以前的高中女同學單獨吃飯及看電影，跟其他女生也有來往，也就是一般人說的「多線經營」。
後來原po詢問長輩及年長的親戚，同時和一個以上的異性交往，是否算劈腿，沒想到他們竟回答「不是劈腿啊，還沒結婚，大家都只是朋友，都可以認識觀察」，原po聽完後相當傻眼「這是什麼奇怪的理論！」，同時他也疑惑是自己的認知太狹窄還是如同長輩們所說，結婚前大家都只是朋友，於是詢問網友「多線經營」是否真的合情合理。
最後他提到，以前只要跟父母提到女友，但他們卻只是把女友當成「朋友」。
有網友分析，由於早期沒有夜店及社交網路，「村鎮裡好男好女就那幾個知名的，也不一定追得到」，都在交朋友沒在談感情，所以多半是在工作環境及相親找對象、有網友認為「長輩當年的交往，通常只是郊外踏青、看電影，這些現在一般朋友也會做的活動，所以當然還沒結婚就只是朋友」。
不過也有網友認為，每個人都有交朋友的權利，不應該干涉「你會不會太天真，很多人這樣，管到對方交朋友權力，很扯」、「安排相親認識跟出去休閒不代表有正式男女交往吧？最多算是互相認識啊」、「本來就是呀，你才比較像是長輩」、「不是男女朋友就不算，又沒交往，難不成你每個異性朋友都是你女友？」、「劈腿出軌這類詞，我只會用在有婚姻關係的情況」。
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