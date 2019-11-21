「多線交往」很合理？ 長輩觀念讓他超傻眼

2019-11-21 11:20 聯合新聞網 綜合報導



一名網友相當不解長輩們認為同時和多個異性交往並不算劈腿的想法，於是詢問網友們「多線經營」是否真的合理。圖／ingimage 分享 facebook 許多年輕人與長輩都會有隔閡，大多是由於價值觀不同產生的。一名網友相當不解長輩們認為同時和多個異性交往並不算劈腿，「還沒結婚之前，大家都是朋友」的想法，於是詢問網友們「多線經營」是否真的合理。

一名網友在「批踢踢實業坊」女孩版發文，他實在不理解家中長輩的觀念，在他動手術的住院期間，親友們來醫院探望，當他躺在病床上等麻醉退時，聽到親戚裡有個三十幾歲的男生，他媽媽有幫他安排相親對象，但他還會同時和以前的高中女同學單獨吃飯及看電影，跟其他女生也有來往，也就是一般人說的「多線經營」。

後來原po詢問長輩及年長的親戚，同時和一個以上的異性交往，是否算劈腿，沒想到他們竟回答「不是劈腿啊，還沒結婚，大家都只是朋友，都可以認識觀察」，原po聽完後相當傻眼「這是什麼奇怪的理論！」，同時他也疑惑是自己的認知太狹窄還是如同長輩們所說，結婚前大家都只是朋友，於是詢問網友「多線經營」是否真的合情合理。

最後他提到，以前只要跟父母提到女友，但他們卻只是把女友當成「朋友」。

有網友分析，由於早期沒有夜店及社交網路，「村鎮裡好男好女就那幾個知名的，也不一定追得到」，都在交朋友沒在談感情，所以多半是在工作環境及相親找對象、有網友認為「長輩當年的交往，通常只是郊外踏青、看電影，這些現在一般朋友也會做的活動，所以當然還沒結婚就只是朋友」。

不過也有網友認為，每個人都有交朋友的權利，不應該干涉「你會不會太天真，很多人這樣，管到對方交朋友權力，很扯」、「安排相親認識跟出去休閒不代表有正式男女交往吧？最多算是互相認識啊」、「本來就是呀，你才比較像是長輩」、「不是男女朋友就不算，又沒交往，難不成你每個異性朋友都是你女友？」、「劈腿出軌這類詞，我只會用在有婚姻關係的情況」。