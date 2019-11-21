住進蛋黃區才退休！攜子拚20年 單親媽換房3部曲好勵志

2019-11-21 10:27 聯合新聞網 綜合報導



一名出自單親家庭的網友表示，自己的媽媽北上打拚快40年，才買下台北市大安區的房子。 聯合報系資料照／記者王騰毅攝影 分享 facebook

許多人將擁有自己的房子列為人生目標，一名網友以自己母親的故事，勸年輕人買房不要想一步登天，就算薪水不高，只要方法對了，也有機會買到心目中理想的房子。

有網友在PTT發問，現在新北中永和、新店的新成屋一坪60萬起跳，一間房至少要2000萬，哪些人可以不靠父母買下？一名網友回應，「你剛出社會沒幾年就想買好買滿當然買不起」，並分享自己的搬家經歷。

「我媽36歲生我第一胎，也是唯一的小孩」，這名網友說，父母離婚後，他們母子原本在北市仁愛路圓環附近租房子，3歲時媽媽在林森北路買了間小套房；小二的時候，媽媽賣掉套房，買下南京西路一間17坪2房的樓中樓，住到大二；大三後，在金融海嘯隔年的2009年，他們再搬進大安區一間室內29坪的3房新成屋，成交價2900萬。

他表示媽媽高職畢業上台北工作，原本是保險業務員，40歲後自己創業開安親班、幼稚園，一周5天至少工作12小時，星期六也要上班，幾乎不敢休假出國玩，一直工作到56歲、住到3房才退休。因此建議出社會沒幾年的年輕人，不要急著買大房子，可以先從小套房著手。

看到這篇回文，有網友直呼「勵志」，對於發文者母親獨自一人養大孩子還能在北市買房，更有不少人感到佩服，「媽媽真偉大」、「真的還好原po媽媽當年有買房，不然存下的錢都不知道貶值到哪去了」、「只能說媽媽真會賺，台北只看過有房被洗出去的，沒看過租的成功轉買」、「那間現在可能也有5000萬」、「上一代也是這樣苦過來的，跟這代追小確幸的差太多了」。

但仍有網友認為買房遙不可及，「我家也跟你差不多，只能說好險我媽媽以前有買房，現在怎可能！」、「我如果早30年出生搞不好也有買大安的機會。」