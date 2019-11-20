男友玩交友軟體還要求開放式關係 網：拜託快分手

2019-11-20 21:09 聯合新聞網 綜合報導



男友使用交友軟體，被發現後更要求想要開放式關係，讓原PO不知道該怎麼辦。示意圖／ingimage 分享 facebook

開放式關係是指兩人達成的某種共識，但如果有一方不同意，就有可能淪為劈腿。一名女網友發文訴苦，因為工作的型態所以跟男友相處的時間不多，但近日她卻發現男友在使用交友軟體，事後更要求想要開放式關係，讓她不知道該怎麼辦，文章一出也讓網友們氣憤表示，「絕對不要啊！妳這樣感覺很委屈耶」。

今（20日）一名女網友在PTT發文表示，因為她的工作是需要輪班的型態，很常值大夜班，而白天需要補眠也不常出門，所以每次都只能在上班前匆匆跟男友講個電話，也因為這樣的工時關係，跟男友相處的時間不多，但她還是努力在排休時安排跟男友出去約會。

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原PO表示，在昨日他們出去慶祝周年時，她卻發現男友手機竟然有交友APP，而且還不只用一個，而原PO也沒想太多，直接了當的就問男友，「為什麼要用軟體？所以我們現在的關係又是什麼？」

沒想到男友卻絲毫不感到愧疚的說，「只是聊天而已又沒有要幹嘛」，但原PO表示，男友明明知道她會介意也會吃醋，交往前也直接刪了交友APP給她看，但如今對於追問卻只是冷冷的回應。

原PO表示，回到家後她冷靜的想了一下，她很努力想要有正常的工時，為了這個跟男友討論過工作規劃跟換跑道的可能性，希望能有更多時間跟他相處，可是他卻沒有先跟她溝通就去用APP，沒想到他事後更要求想要開放式關係，讓原PO心碎的表示不知道該怎麼辦。

文章一出引起許多網友為原PO感到不值得，更氣憤的表示，「看清他不好嗎？分手是新的開始」、「婚前看清一個人妳心情應該要很開心才對，這種廢渣拜託妳趕快離開」、「勸妳不要了，時間跟男友配合不上，妳連抓姦都很難」、「分啊，不然這種放著等過年啊？」、「絕對已經綠很久了！拍拍…」、「開放式關係跟欺騙是兩回事」、「其實就是不愛妳了，加油」。