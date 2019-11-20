失戀如何走出傷痛 網友大推「這個辦法」：1天就忘記前任

2019-11-20 16:43 聯合新聞網 綜合報導



失戀時該如何快速有效的走出傷痛。示意圖／摘自pexels 分享 facebook

失戀後有人會選擇找朋友傾訴、有人喜歡自己獨處，不過到底怎樣能夠有效且快速走出失戀的傷痛呢？近日一名鄉民詢問，最近感情失敗了，想知道大家失戀時有什麼比較健康的自癒方式，文章一出有網友大推「這個方法」，讓他一天就忘記前任！

日前一名網友在PTT發文表示，自己最近感情失敗了，但其實在愛情這條路上好像從來沒有順利過，以前失戀時就會把自己關在房間裡一直酗酒、一直哭，但原PO說，這次不想這麼懦弱，也詢問「想知道大家失戀的時候，有什麼比較健康的自癒方式嗎？」

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文章曝光後立刻引起討論，網友們紛紛分享自己治療失戀的方法表示，「找東西轉移注意力」、「跟朋友出去」、「找攤出去，不要一個人待在家裡一直想」、「繼續正常生活讀讀書、看看漫畫、吃吃喝喝」、「學語言很不錯」、「追劇、看小說、看電影（以上要看會哭的，大哭一場比較快好）」、「朋友圈輪流約一輪」、「摸可愛的小動物」。

此外，也有許多網友推薦可以專注在運動上，「跑步，一邊跑一邊聽歌，搖滾樂最好」、「重訓，看到肌肉慢慢變大然後順便認識健身房的大肌肌」、「運動，動累了就睡覺，一個月就正常了」、「健身房簽下去」、「運動，或報名一項要花錢的技能去學，這些成就感會撫平內心的憂鬱」。

不過有網友大推一天就忘記前任的方法，竟然是聽「K-pop（韓國流行音樂）」，許多網友留言分享，「我朋友叫我去聽K-pop，然後我就愛上了，然後為了瞭解K-pop還順便自學了韓文，不錯吧」、「K-pop +1，我一天就忘」、「迷上K-pop之後完全對身邊的人沒興趣」、「我小學就追K-pop到現在都對身邊的人沒興趣」，K-pop的功效也讓許多網友大呼神奇。