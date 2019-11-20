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常被婆婆指使做事 老公回8字讓她爆氣：我不是台傭！

2019-11-20 13:30聯合新聞網 綜合報導

一名女網友常常被婆婆指揮做事，沒想到丈夫竟回她「做好你的本份就好」，讓她聽了霸氣...
一名女網友常常被婆婆指揮做事，沒想到丈夫竟回她「做好你的本份就好」，讓她聽了霸氣回應，被網友大讚。圖／ingimage，示意圖
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許多人結婚後會有婆媳之間的問題，一名女網友常常被婆婆指揮做事，沒想到丈夫竟回她「做好你的本份就好」，讓她聽了一秒暴怒直呼「你才是該照顧你媽」，被網友大讚「你的觀念非常正確」。

一名女網友在「爆怨公社」發文，她常常在家裡被婆婆指揮做事，丈夫卻只是要她「做好自己的本分就好」，令她相當氣憤，質問丈夫「我的本份是什麼？你才是該照顧你媽不是媳婦」，她認為媳婦的本份是顧好自己的小孩跟老公保持良好的夫妻關係，並不是來當免費「台傭」，若自己做自己的事，那就請婆婆別再指揮她做牛做馬，並強調「『媳婦』永遠不會成為『女兒』」，孝道是丈夫的責任，不是媳婦的義務。

有網友大讚原po觀念正確，「妳的觀念非常正確」、「沒錯！我懂你」、也有網友認為是丈夫的問題「婆媳問題都是因為老公沒用」、「老公是跟你結婚，不是娶老婆來當傭人，當然不該結婚後一家子全都變成領殘障手冊的需要人「照顧」，難道結婚前大家都沒在做家事嗎？」、「也懂，但是如果婆家對我好，想對的我也會對他好」。

另外，有網友建議原po搬家，「有沒有想過搬出去住？最好的方式」、「搬出去解決了」、「搬！！距離才會產生美感」，原po則回應，丈夫不搬且娘家也不准她回去住，也有人建議「當個黑媳婦，給個長輩尊重就好、婆媳之間需要有個距離，不然做太多沒人會感激，做不夠還會被講話，做好自己就好」。

不過，也有網友認為po應該要互相幫忙，「我覺得是互相，除非真的太過份了！」、「我認為互相尊重，互相別太計較才是解決之道」、「做家事我覺得是還好，不要像我做了還被『巫婆』說，對這個家一點貢獻都沒有」、「如果爸媽年紀大了，洗洗衣服也是應該的...互相啦，婆婆也是煮飯給妳吃呀！」。

一名女網友常常被婆婆指揮做事，沒想到丈夫竟回她「做好你的本份就好」，讓她聽了霸氣...
一名女網友常常被婆婆指揮做事，沒想到丈夫竟回她「做好你的本份就好」，讓她聽了霸氣回應，被網友大讚。圖截自「爆怨公社」
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媳婦婆婆夫妻

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