常被婆婆指使做事 老公回8字讓她爆氣：我不是台傭！

2019-11-20 13:30 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友常常被婆婆指揮做事，沒想到丈夫竟回她「做好你的本份就好」，讓她聽了霸氣回應，被網友大讚。圖／ingimage，示意圖 分享 facebook 許多人結婚後會有婆媳之間的問題，一名女網友常常被婆婆指揮做事，沒想到丈夫竟回她「做好你的本份就好」，讓她聽了一秒暴怒直呼「你才是該照顧你媽」，被網友大讚「你的觀念非常正確」。

一名女網友在「爆怨公社」發文，她常常在家裡被婆婆指揮做事，丈夫卻只是要她「做好自己的本分就好」，令她相當氣憤，質問丈夫「我的本份是什麼？你才是該照顧你媽不是媳婦」，她認為媳婦的本份是顧好自己的小孩跟老公保持良好的夫妻關係，並不是來當免費「台傭」，若自己做自己的事，那就請婆婆別再指揮她做牛做馬，並強調「『媳婦』永遠不會成為『女兒』」，孝道是丈夫的責任，不是媳婦的義務。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

有網友大讚原po觀念正確，「妳的觀念非常正確」、「沒錯！我懂你」、也有網友認為是丈夫的問題「婆媳問題都是因為老公沒用」、「老公是跟你結婚，不是娶老婆來當傭人，當然不該結婚後一家子全都變成領殘障手冊的需要人「照顧」，難道結婚前大家都沒在做家事嗎？」、「也懂，但是如果婆家對我好，想對的我也會對他好」。

另外，有網友建議原po搬家，「有沒有想過搬出去住？最好的方式」、「搬出去解決了」、「搬！！距離才會產生美感」，原po則回應，丈夫不搬且娘家也不准她回去住，也有人建議「當個黑媳婦，給個長輩尊重就好、婆媳之間需要有個距離，不然做太多沒人會感激，做不夠還會被講話，做好自己就好」。

不過，也有網友認為po應該要互相幫忙，「我覺得是互相，除非真的太過份了！」、「我認為互相尊重，互相別太計較才是解決之道」、「做家事我覺得是還好，不要像我做了還被『巫婆』說，對這個家一點貢獻都沒有」、「如果爸媽年紀大了，洗洗衣服也是應該的...互相啦，婆婆也是煮飯給妳吃呀！」。