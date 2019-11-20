丈夫打鼾吐出大蒜味她崩潰 網嚇「趕快看醫生」

2019-11-20 14:16 聯合新聞網 綜合報導



原PO表示自己丈夫喜歡睡前吃生大蒜配高粱，讓她每晚不但被鼾聲吵醒，也會聞到丈夫吐出的臭味。圖片來源／ingimage 分享 facebook

許多夫妻同床共眠，最擔心的就是被枕邊人的鼾聲吵醒。一位女網友PO文表示，自己的丈夫在貨運行上班，回家睡覺前都習慣吃生蒜頭，配著高粱喝下肚，但偏偏丈夫還會在睡覺時打鼾，原PO每次不但會被他的鼾聲吵醒，也會聞到濃濃的臭味，睡眠品質因此變差，甚至還去身心科拿安眠藥吃，讓她氣得上網抱怨老公，但許多網友看完文章後，紛紛懷疑原PO老公得了睡眠呼吸中止症，叫他趕快去看醫生。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，她抱怨自己的丈夫從結婚以來體重不斷增加，還常常在晚上打呼，原PO說「剛結婚時77kg，以每年1kg的速度成長也就算了，重點是，胖子容易打呼！」她說到丈夫喜歡在睡前喝杯高粱，並配上生蒜頭沾醬油，但是每晚丈夫打鼾時都會吐出酒和蒜頭混合的氣味，讓同床的原PO相當困擾，直呼「沒被打呼聲吵醒也被熏死。」

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

雖然期間她曾要求分房睡或叫丈夫戒酒，但都遭到拒絕，導致原PO必須戴著耳塞睡覺，她說「叫他減肥也不肯，戒酒嘛他說酒能殺菌是好東西，反正都有藉口。今天早上4點還是被吵醒，真想把耳塞塞到他鼻孔去，超氣的～」而丈夫的鼾聲也導致她失眠前往身心科就診，面對醫生詢問壓力的來源，原PO也無奈地表示「難道我要跟醫生說是豬隊友打呼害的嗎？唉......」

貼文一出後，許多網友紛紛留言回應，「酒能殺菌也能殺精更能殺死他。」、「你下次也吃一些味道重的互相傷害回去。」、「直接分房阿，他什麼建議都不聽，你甩他幹麻？睡眠很重要耶。」、「沒意識到自己干擾了人家睡眠，不願自己改變，也不願人家改變，這個隊友我覺得很不行。」、「無法忍受噪音，妳好偉大（拜）。」

而有網友也猜測原PO丈夫得了睡眠呼吸中止症，必須前往醫院就診，「去大醫院耳鼻喉科作睡眠呼吸檢查，這個應該是睡眠呼吸中止症，可以開刀治療的。」、「如果是因為胖才打呼要小心，我弟也是最近才去醫院驗出（重度呼吸中止症），現在睡覺還要帶呼吸器，帶了真的沒再在打呼了，不治療很可能會睡死。」、「胖子真的容易打呼，要跟醫生說啊！」、「可以看醫生，睡眠呼吸中止症。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康