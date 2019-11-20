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丈夫打鼾吐出大蒜味她崩潰 網嚇「趕快看醫生」

2019-11-20 14:16聯合新聞網 綜合報導

原PO表示自己丈夫喜歡睡前吃生大蒜配高粱，讓她每晚不但被鼾聲吵醒，也會聞到丈夫吐...
原PO表示自己丈夫喜歡睡前吃生大蒜配高粱，讓她每晚不但被鼾聲吵醒，也會聞到丈夫吐出的臭味。圖片來源／ingimage
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許多夫妻同床共眠，最擔心的就是被枕邊人的鼾聲吵醒。一位女網友PO文表示，自己的丈夫在貨運行上班，回家睡覺前都習慣吃生蒜頭，配著高粱喝下肚，但偏偏丈夫還會在睡覺時打鼾，原PO每次不但會被他的鼾聲吵醒，也會聞到濃濃的臭味，睡眠品質因此變差，甚至還去身心科拿安眠藥吃，讓她氣得上網抱怨老公，但許多網友看完文章後，紛紛懷疑原PO老公得了睡眠呼吸中止症，叫他趕快去看醫生。

原PO在臉書社團「爆怨公社發文，她抱怨自己的丈夫從結婚以來體重不斷增加，還常常在晚上打呼，原PO說「剛結婚時77kg，以每年1kg的速度成長也就算了，重點是，胖子容易打呼！」她說到丈夫喜歡在睡前喝杯高粱，並配上生蒜頭沾醬油，但是每晚丈夫打鼾時都會吐出酒和蒜頭混合的氣味，讓同床的原PO相當困擾，直呼「沒被打呼聲吵醒也被熏死。」

雖然期間她曾要求分房睡或叫丈夫戒酒，但都遭到拒絕，導致原PO必須戴著耳塞睡覺，她說「叫他減肥也不肯，戒酒嘛他說酒能殺菌是好東西，反正都有藉口。今天早上4點還是被吵醒，真想把耳塞塞到他鼻孔去，超氣的～」而丈夫的鼾聲也導致她失眠前往身心科就診，面對醫生詢問壓力的來源，原PO也無奈地表示「難道我要跟醫生說是豬隊友打呼害的嗎？唉......」

貼文一出後，許多網友紛紛留言回應，「酒能殺菌也能殺精更能殺死他。」、「你下次也吃一些味道重的互相傷害回去。」、「直接分房阿，他什麼建議都不聽，你甩他幹麻？睡眠很重要耶。」、「沒意識到自己干擾了人家睡眠，不願自己改變，也不願人家改變，這個隊友我覺得很不行。」、「無法忍受噪音，妳好偉大（拜）。」

而有網友也猜測原PO丈夫得了睡眠呼吸中止症，必須前往醫院就診，「去大醫院耳鼻喉科作睡眠呼吸檢查，這個應該是睡眠呼吸中止症，可以開刀治療的。」、「如果是因為胖才打呼要小心，我弟也是最近才去醫院驗出（重度呼吸中止症），現在睡覺還要帶呼吸器，帶了真的沒再在打呼了，不治療很可能會睡死。」、「胖子真的容易打呼，要跟醫生說啊！」、「可以看醫生，睡眠呼吸中止症。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

睡眠失眠爆怨公社夫妻

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