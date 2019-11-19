老公要賺多少才能當「貴婦」？她列基本開銷網笑：公婆才是重點

2019-11-19 16:49 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友分享好友的夢想是當一名「貴婦」，於是她好奇的掐指一算，想當貴婦給老公養「到底要賺多少錢才夠？」示意圖／ingimage 分享 facebook

嫁給一位多金、個性又好的丈夫是多數女生的夢想。日前一名女網友在Dcard上分享自己兒時好友的夢想是當一名「貴婦」，於是就讓她好奇的掐指一算，女孩若是真的想當貴婦給老公養，那麼「老公要賺多少錢才夠？」她洋洋灑灑列出多項基本開銷，掀起大批網友熱議。

原PO在文中提到，近日她閒來無事躺在床上就突然想起兒時玩伴，對方的夢想是找一個經濟條件不錯的男生，結婚生子當「貴婦」，隨後她就從最低標準來估算。首先就是要先有房，綜合台北的蛋白區與高雄的新建案，有裝潢的3房2廳含車位，粗估至少要2-3000萬，若房貸是20年，那麼光是一個月就是10萬起跳。育兒費的部分，單就月嫂費用還有從私立幼兒園到公立大學，每個月的開銷至少也要2萬，還不把家教、補習班等等的費用納入。

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至於交通費，原PO估算若是開家庭配備的進口車，基本售價是200萬一輛，扣除部分頭期不計，每個月有4萬車貸要繳，再把保險、油錢零零總總加起來，每個月的交通費是4萬7500元。另外原PO也估計其他不可少的費用，例如治裝費、餐費和必要性支出，金額就超過40萬。以上加總起來，她粗估老公每月的薪水至少需50-60萬起跳，否則根本過不上「貴婦」的生活。

原PO最後則提醒各位女孩們，如果現在偷懶，心心念念想找個有錢老公讓自己當貴婦，對方每月的收入也至少需超過50萬，而且對方還需同意這樣的支配方式，同時會沒有存款。

PO文一出後，不少網友提出不同見解「貴婦的老公有在領月薪嗎…」、「有錢人哪需要房貸，家族七早八早就置好產了，真的不行還可以施壓其他公司強迫借款」、「不生小孩的話直接省一大筆」、「一個月最低至少100萬吧」、「嫁富二代最快，直接撿現成」、「第一貴婦老公應該早就有車有房，第二能有這種水平的應該都不是月薪而是領分成的吧」。

也有人認為其實公婆因素才是重點「只要公婆有錢，老公沒工作也能當貴婦」、「公婆有錢一切好談」、「其實很多老公的錢都是來自公婆的」。