獨自去鬆餅屋喝下午茶被隔壁情侶嘲笑 少婦霸氣回應

2019-11-20 13:02 聯合新聞網 綜合報導



對於全職媽媽而言，能夠獲得一個人的獨處時間，實在是難能可貴的恩惠。圖／Ingimage 分享 facebook

許多人有時會因為寂寞使然，而覺得獨自行動是很痛苦的事。然而，對於全職母親而言，一年365天，一天24小時，基本上都是跟小孩子在一起，無法獲得一個人的獨處時間，反而才是一種精神上的折磨。這時若難得有一個人獨處的時間，對母親而言實在是感激不盡。

近日在推特上就出現這樣的一篇「母親宣言」，網友Nirai表示，自己一個人去鬆餅屋享受美好時光時，卻聽到隔壁的情侶在竊笑「來這種店居然還一個人來，可憐喔。」讓她忍不住在上網貼文回擊：「吵死了，你們才不知道一整天被小孩纏著、好不容易可以一個人的時間有多美妙，一個人最棒了！」接著又在留言補充道，現在很多甜點專門店內都是以服務女性閨蜜同遊或是情侶約會為主，「像我這種阿姨一臉憔悴還跑來吃鬆餅可能很好笑，但我也是因為不能帶小孩進來所以忍耐到現在，我就是要好好享受！爽啦！」

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顯然，在生活步調緊繃、重視觀感的日本社會中，這位媽媽並不是個案。宅熊經濟新聞（おたくま経済新聞）的專欄作者梓川美伊那（音譯）看到此文有感而發，她其實也有有過同樣的經驗。

當時大女兒剛出生不久，決定要回歸職場的她，卻必須面對當時的老公不但不願意照顧小孩，甚至還自己搬到單人房住的處境。這導致她不僅僅要面對工作、送小孩到托兒所、回家還要照顧小孩，連休假的時候都必須要處理沒做完的家事。就算有時候平日排休，也變成要去各種公所處理假日時沒辦法處理的事，處理完又已經到了要去接小孩的時間……可以說是一直被時間追著跑。等到第二個孩子出生以後，日子更是嚴峻，讓她發現到身為一人家長是不可能工作的，只好黯然辭職。

梓川美伊那指出，雖然多數人可能都害怕獨處，但只要有過育兒經驗的人，或許都會認同「獨處」的重要性。「毫無顧忌、我行我素，又可以用喜歡的方式吃喜歡的東西……就是一個人的醍醐味啊！」