花心男求問5女姻緣 慘遭月老打臉：不要遊戲人間

2019-11-18 11:44 聯合新聞網 綜合報導



示意圖非新聞當事人。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

有些人會向月老問感情問題和求好姻緣，就有一名網友說，他的表弟太渣了，一次有10個心儀對象，還想向月老求問其中5個人的姻緣，沒想到，當場被月老打臉，「相處貴在真誠，不要遊戲人間」，讓原po直說，「太準了」。

圖片來源／ dcard 分享 facebook 有網友在「Dcard」上發文，休假時，表弟約她一起到台中樂成宮拜月老，當時，表弟直接表明，自己有10個對象要拜，立刻被原po阻止說，「那就不用拜了啊」，他才改為只問5個對象。而拜月老時，表弟還為此特地打電話給朋友，詢問如何求問5個對象，朋友當下也勸他，「一次只能問一個，這樣比較有誠意」，讓原po直呼，「我表弟就是一個大渣男」。

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後來求籤時，月老給了原po表弟一支籤，上頭寫著，「朝朝暮暮恰如蜂，飛到西來飛到東，春末花殘無覓處，此身不戀舊花叢」，連月老向原po表弟勸戒，「男女之間交往和相處貴在真誠，只想頻換異性遊戲人間，姻緣方面只會徒勞無功，變成王老五。」

原po一看大喊，「樂成宮的月老是不是真的很準！果然，一針見血」，而表弟看完也承諾，自己要重新做人。

不少網友一看直呼，「笑死，也太神準」、「王老五，笑死」、「他真的渣透了」、「好直白哦」，甚至有人表示月老心聲，「我廢話就不多說了，渣！完畢」、「渣男滾啦」。