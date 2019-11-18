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他月薪12萬給媽管 10年後想婚一看存款全沒

2019-11-18 10:23聯合新聞網 綜合報導

示意圖。 聯合報系資料照
示意圖。 聯合報系資料照
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一名網友在網路表示，男友月薪12萬，因工作較忙，存款都是交給媽媽管理，最近因論及婚嫁，想拿回10年存款買房，不過，男友的媽媽卻回，「沒有任何存款，甚至連平時開銷都要倒貼」，讓兩人當場傻眼。

有網友在「Dcard」上發文說，交往期間就知道男友工作比較忙，所以他都會將薪水交給媽媽管理，最近因論及婚嫁和討論買房，因此和他的母親提到想拿回10年存款買房，沒想到，男友的媽媽卻說：「沒有錢阿！你每個月的薪水根本不夠用，每個月我還得自己貼錢欸！」讓兩人當場傻眼。

原po表示，男友月薪12萬，加上他本身生活開銷不大，而且他的父親也有穩定收入，對於薪水全花光，沒有任何存款這樣的答案，讓原po直呼，「一家三口怎麼可能花這麼多」。

原po也說，最近男友陷入低潮期，甚至想把存款賺回來，而努力加班，她也坦言，「我也已經三十一歲了，最近很想早點成家立業，我知道不是男友錯，但因為這件事，我真的很恨他母親，男友為一間公司付出十年的薪水就這樣被吞掉」。

文章一出，網友直說，「為什麼都成年了，錢還會給媽媽管啊」、「這準婆婆有扯到，還理直氣壯的說有貼錢，很好奇他們家開銷如何分配」。

也有人為原po提出解決方式，「先停止把薪水給媽媽，可以的話，出去租屋，孝親費就給一點就好」、「婚禮從簡或登記就好，憑他的這個收入，貸款也應該蠻好談的」。

男友月薪12萬全交給媽媽管理。圖片來源／dcard
男友月薪12萬全交給媽媽管理。圖片來源／dcard
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薪水婆婆婚禮

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