被母逼相親 女孩的話讓他驚：我點頭就有不認識的未婚妻？

2019-11-15 15:43 聯合新聞網 綜合報導



一名男網友被母親安排相親，但相親對象的一席話卻讓他不敢置信。 圖／ingimage 分享 facebook 許多人工作忙碌以至於沒有時間去認識異性，有些家長擔心自己兒女的婚姻大事，會擅自幫忙安排相親。一名28歲的男網友沒有女朋友，母親擔心之餘主動幫他介紹好友的女兒認識，而女孩表示她家是單親家庭，知道母親很辛苦的拉拔她長大，因此只要媽媽的要求她都會答應，讓男網友聽了很傻眼。

男網友在PTT論壇表示因為父親27歲就生了他，所以媽媽看他已經28歲了卻都還沒有女朋友，心裡有點著急，於是便擅自幫他安排了相親，而對象是媽媽好友的女兒。女孩和他一樣都是20幾歲，雙方家長見面後跟原PO說「她喜歡你很久了」，讓他不太相信，只好偷偷問女孩說「真的喜歡我？」但對方卻表示根本不認識他，怎麼可能喜歡他。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

原PO再追問為何不直接當面講出來，女孩才說出心裡話表示因為媽媽是單親，一個人很辛苦的帶她，她都看在眼裡，所以只要媽媽希望的她都會照做，包括結婚。原PO聽完不敢置信，心想「所以現在是只要我點頭，我就得到一個根本不認識的未婚妻的意思？」他想詢問網友意見，「被家人擅自強加的好意該接受嗎？」

貼文引來網友熱烈討論，有人酸說「有就不錯了，你自己都顧不好還想擔心別人？」、「一定不正，不然你不會上來問」、「原PO好人替雙方想好，那原PO你還是單身到40歲再娶她吧」、「你會問就代表她不是你的菜，不要害人家，早點給你媽說清楚」、「人生不想給媽媽負責，要給鄉民負責喔？這有很難決定嗎？認識看看不合就散」。還有人批評「這種用騙的父母最差勁，自以為是不尊重自己的小孩，關心都是藉口，這種事情要是以後結果不好，你媽要不要擔責？」

不過也有網友勸原PO不要排斥，「光是沒有婆媳問題一輩子就保證平安喜樂，感情可以培養的，這個機會非常難得」、「拒絕的話，20年後你又會來發文了」、「先聊一聊、約個會吧，幹嘛這麼排斥」、「出社會多認識個朋友沒損失啊」、「先問對方要不要交往一陣子再說，情緒勒索造就的婚姻，有很大的機率會產生後悔的結果」。