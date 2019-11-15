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月入55K為何兼差外送？ 31歲男曝生活血淚引共鳴

2019-11-15 12:23聯合新聞網 綜合報導

一名正職月薪55K的兼職外送員表示，他投身外送工作並非缺錢，只是不想回家忍受父母...
一名正職月薪55K的兼職外送員表示，他投身外送工作並非缺錢，只是不想回家忍受父母催婚壓力。示意圖／聯合報系資料照
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近期外送產業蓬勃發展，吸引不少人投入外送工作，其中不乏已有正職者兼差賺外快。不過，一名31歲的男性外送員表示，自己的正職工作月薪55K，獨自生活綽綽有餘，他選擇兼差外送單純是因為不想回家，聽父母不斷催婚、詢問何時生小孩。

一名外送員在臉書《靠北熊貓》上匿名po文表示，他現年31歲、未婚，正職工作月薪5.5萬，供自己生活綽綽有餘，他會兼差當外送員是因為「不想回家」，一回到家父母就會霹靂啪啦地問「何時交女友、何時生小孩」，讓他備感壓力。

這名網友表示，他並非不想交女友，但自己外貌不出色，即使擁有蛋黃區的房子，但人緣依舊很差，不管是父母介紹的對象還是現在的女同事都怕他、討厭他，願意和他聊天的不是想討禮物，就是上網購物要求原po付錢的騙子，過去甚至有5位女性試圖控告他性騷擾，雖然最後都花錢和解了，但卻在他心中留下傷痛。

原po難過地表示，先前交往過的女性都嫌他太黏，要求分手，因此他寧可花更多時間在外送上，從客人和店家身上得到一些成就感，也不願回家面對現實壓力，「送熊貓多開心，至少客人店家都會說辛苦了謝謝的，回家有什麼？何時交女友何時結婚何時要抱小孩」。

對此，底下許多網友替原po打氣，祝福他早日遇到適合的對象，也有部分人表示有相同遭遇，「你的心情我也能理解，因為我也是和你一樣的遭遇」、「加油，緣份未到而已」、「自己樣貌生長得如何不是父母能決定的，千萬別怨父母，順其自然做你自己開心的事情就好了」、「也許你的問題並不在於你的外貌，而是你和女性朋友的相處模式，試著想想看你是否曾在不知情的情況下做出讓女生覺得不舒服的行為」。

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