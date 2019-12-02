寫功課症候群！你家孩子是屬於哪一種？

2019-12-02 14:06 聯合新聞網 MamiBuy



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升上小一後，不像幼兒園，只剩玩樂，回家多了一些回家作業要完成。大部分的父母對於寫功課最大困擾莫過於是，寫太慢寫不完、寫太快寫好醜、不專心、粗心大意等。

針對不同類型的寫功課狀態，大致上可分為3類，不同類型也有不同的應對方式，爸媽學起來，可以大大增加孩子的寫功課效率和減少出錯率呢！

你家孩子是屬於哪一種？

1. 慢吞吞 拖拖拉拉型

症狀

→功課總是拖到睡前才完成

→寫到一半就會開始玩筆、發呆，不知道在做什麼

→訂正錯誤，拖了好久還是沒用好

解決

→與孩子一起訂立時間表，可搭配計時器，讓孩子於時間內完成作業

第一次可以先測孩子寫一行生詞要多久，以此依據訂立時間，並分時段安排休息時間。

→不要急著生氣 先找出原因

可以先聽聽孩子的聲音，問問孩子「剛才在想什麼」？找出孩子寫的慢或發呆的原因，有時可能是態度，有時可能是能力。了解後，再把孩子拉回必須完成功課的現實面，也才能對症下藥。

2. 容易分心 靜不下型

症狀

→作業總是這寫一點、那寫一些，但全部都有頭無尾沒有完成

→坐在書桌前不滿10分鐘就想離開

→發現比寫作業更新鮮有趣的事，注意力就會立刻被吸引分心

解決

→降低注意力可能被轉移的機會

盡可能維持寫功課環境的單純與乾淨，書桌除了作業跟筆外，其他東西如削鉛筆機、筆筒都不要放桌上。周圍也不要出現電視或其他音樂聲，降低環境雜訊，就可以讓孩子專注在同一件事情上。

→假日休閒 消耗體力

好動的孩子可以在家日安排休閒活動、運動時間，消耗孩子體力，建立肢體協調性，這樣也可以讓孩子更容易達到專注。

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3. 忘東忘西 天兵型

症狀

→常常把功課、講義忘在學校，或是功課寫完結果忘了帶去。

→聯絡簿超的亂七八糟，常常需要打電話詢問同學聯絡簿內容。

解決

→在書桌前或家裡門口，貼上自我提醒標誌。

爸媽可以協助孩子製作小清單，張貼在明顯地方，時時提醒孩子養成「隨時檢查」的好習慣。

→不要孩子一通電話立刻將孩子遺忘物品送達學校。

讓孩子學會對自己負責，不當救火大隊，因不斷的幫忙只會讓孩子覺得有後路，而養成依賴感，缺乏仔細檢查的動力。

→留意是否因學習障礙，導致抄寫困難。

看不懂聯絡簿時，可以先問問孩子，是否看懂自己寫了什麼，並觀察孩子寫字時是否會自行顛倒或少筆畫，有時，是孩子學習障礙而沒有被發現。若發現孩子有異常現象，建議可以尋求學校或醫療機構進一步確認。

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本文擷取自 寫功課症候群！你家孩子是屬於哪一種？ 由媽咪拜授權轉載