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用肯德基蛋塔拜月老後秒被天菜搭訕 網：要缺貨了

2019-11-13 21:28聯合新聞網 綜合報導

全台網友票選最靈驗的月老就在萬華龍山寺，少女拜拜後秒被天菜帥哥搭訕。圖／翻攝自台...
全台網友票選最靈驗的月老就在萬華龍山寺，少女拜拜後秒被天菜帥哥搭訕。圖／翻攝自台北市交通部觀光局官網
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有拜有保佑！近日一名女網友發文分享，她到龍山寺月老，希望讓自己早日脫離「母胎單身」，於是她帶著自己最愛的肯德基蛋塔作為供品，沒想到拜完隔天就被天菜帥哥搭訕。月老效率也讓許多網友們大讚，龍山寺月老爺爺真的神！

昨（12）日一名女網友在論壇「Dcard分享被月老神助攻故事提到，她已經關注龍山寺的月老很久了，她更說，「想著有一天一定要去拜見他老人家一下，救救我這個母胎單身狗。」

原PO表示，在上禮拜天終於空出時間，帶著她最愛吃的肯德基蛋塔去了龍山寺找月老，但她表示在拜完後其實心裡感到一陣可惜，因為認為自己長像普通，所以覺得不太可能有機會，原PO更說「真是為難月老他老人家了」。

隔天她一如往常到咖啡聽讀書，但神奇的事卻發生了，原PO表示，「在排隊點餐的時候，我的背突然被點了一下，一個move回頭，是個目測180以上的帥哥」，這時對方則表示，「飲料好像有買一送一的活動，但我一個人喝不完兩杯，妳要跟我一起搭嗎？我多出一點沒關係」。

這讓原PO激動的心想，「我的老天鵝，人生第一次被搭訕」，但原PO也表示，身為一個有涵養矜持的女生，當然是要故作鎮定，勉為其難的答應，但其實內心根本超激昂，已經說了一百次我願意！

後來兩人從討論要喝什麼聊起天來，原PO提到自己來咖啡廳念英文，沒想到帥哥則表示，他也一直想念英文，但是沒人一起所以缺乏動力，之後就詢問原PO要不要一起，並且成功交換了LINE，這讓原PO興奮的表示，「我在這邊白紙黑字發誓，如果這個之後真的變男友，我一定買10盒肯德基蛋塔去找月老他老人家！」。

文章貼出後引起許多網友紛紛留言表示，「單身四年，我看我也要買蛋塔去找月老了」、「我也想去拜月老了哈哈哈」、「龍山寺月老爺爺真的神！供品記得成雙，然後爺爺愛吃甜食」、「拜完月老當天晚上被要賴，後來過了一個月在一起，現在交往半年多了」、「龍山寺月老真的很靈，拜完之後七天後就跟曖昧對象在一起惹」。

月老龍山寺肯德基DcardLINE

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