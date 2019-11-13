男友超狂AA制討11元 女大生怒：分手過光棍節

2019-11-13 13:16 聯合新聞網 綜合報導



示意圖。圖片來源／ingimage 分享 facebook

情侶交往有些人會以「AA制」平分花費，不過就有一名網友表示，男友太過斤斤計較，所有的吃喝玩樂都要平分，甚至連租共享機車的總共花費22元，都要求分錢一人11元，讓原po直接怒喊，想跟他分手過光棍節。

有網友11號光棍節當天在「Dcard」發文表示，和男友在一起一年多，平時吃喝玩樂的開銷，都會分錢精算，原po抱著不喜歡佔人便宜的心態，只要有使用就會共同分擔，甚至連男友自行要用的吹風機都因偶爾會到他家過夜，與他平分費用。

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而近日兩人一起出門吃午餐時，因對方機車送修，所以租了共享機車，沒想到卻在用餐時，對方竟說，「寶貝，等等記得給我11元，因為剛剛我們租wemo花了22元」，原po一聽當場傻眼，直呼，「10元就算了，竟然還跟收那1元」，甚至表示，「我真的無敵想跟他分手，突然想過光棍節了」

文章一出，就有網友表示，「這種金錢問題很敏感」、「男友太小氣，結婚後你會吃苦」、「這真的太斤斤計較了」、「不能接受就ㄘㄟˋ吧」，也有網友提出建議，「你們可以溝通用共同錢包」。