她點太多吃不完「有付錢幹嘛道歉」 男友一句話霸氣回覆
2019-11-13 13:48聯合新聞網 綜合報導
許多人或許都有過類似經驗，點餐時以為自己吃得完，結果吃到很肚子很脹了還是吃不完。很多台灣人會選擇打包回家，但是日本人鮮少有打包剩餘餐點的習慣，吃不完的食物只能留下讓店家銷毀。
一名日本網友@bakuten_oyakata近日在Twitter上發文，敘述自己在餐廳工作時遇到一對情侶。女生點了很多餐點，有一半以上都吃不完剩下，男方因此在結帳的時候特地向外場道歉，「食物很好吃，不好意思沒吃完。」想不到女生的反應卻是「幹嘛道歉？我們都有付錢啊」
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原PO此時在廚房聽到這裡正覺得有點不爽了，想不到男友卻霸氣回覆：「住口！你也要想一下廚師的心情！」一句話就讓女生啞口無言，也讓原PO感動到掉了眼淚。
這篇貼文獲得推特網友們6萬個讚，有網友指出「真的希望那些理所當然吃剩的人就不要外食了」、「作為烹飪者都會希望客人都可以吃得乾淨吧」，不過也有網友看到男友的行為後表示，「你倒是在點餐的時候就阻止她啊！」
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