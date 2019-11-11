5天長灘島蜜月另一半「全程黏手機」 全團關心落單妻

2019-11-11 14:46 聯合新聞網 綜合報導



女網友po文抱怨，之前跟另一半去長灘島度蜜月5天，他全程缺席，卻又猛滑手機上網跟網友聊天。圖擷自「爆怨公社」 分享 facebook 無論是結婚度蜜月或是跟心愛的另一半一同出國玩，都是令人嚮往的事。不過有位女網友在「爆怨公社」po文抱怨說，之前跟另一半去長灘島度蜜月5天，原本浪漫的行程，在另一半全程缺席不參與，卻又猛找wifi滑手機上網跟網友聊天的情況下徹底崩壞，搞得全團人都問原po「你老公勒？」

原po在文中表示，長灘島蜜月5天是另一半說要去的，地點也是他選的，但這5天裡，他都拿着手機在蹭wifi，所有活動都不玩，就只在樹下發臉書。原po覺得不解，「花錢出國來這上網上臉書是怎樣，這跟在台灣去便利商店玩手機有什麼不一樣」。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

原po語帶無奈接著說，這是另一半第一次出國，但都來度蜜月了，結果整整5天都是原po一個人跟團在玩，他卻每分每秒都在臉書世界發文聊天。原po還說，「所有團員、導遊領隊在吃飯時都在問她：你老公勒？」原po只能尷尬的笑笑說「他去抽煙上網借wifi」，甚至心裡懷疑是否有什麼曖昧的對象？

許多網友在看完po後紛紛留言回應說「人生難得的蜜月旅行，應該要好好珍惜啊」、「難道還要期待下次結婚，再去蜜月旅行嗎」，有網友建議原po「幫他買台行動基地車吧，以後吃喝拉撒睡就在車裡就好、家也不用回了」，也有網友提醒「一起旅行可以認識人的另一面」、「旅行真的可以知道適不適合」、「氣氛是兩人需要一起培養的」，不過有網友建議原po「只有分手一途」。