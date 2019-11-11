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5天長灘島蜜月另一半「全程黏手機」 全團關心落單妻

2019-11-11 14:46聯合新聞網 綜合報導

女網友po文抱怨，之前跟另一半去長灘島度蜜月5天，他全程缺席，卻又猛滑手機上網跟...
女網友po文抱怨，之前跟另一半去長灘島度蜜月5天，他全程缺席，卻又猛滑手機上網跟網友聊天。圖擷自「爆怨公社」
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無論是結婚度蜜月或是跟心愛的另一半一同出國玩，都是令人嚮往的事。不過有位女網友在「爆怨公社」po文抱怨說，之前跟另一半去長灘島度蜜月5天，原本浪漫的行程，在另一半全程缺席不參與，卻又猛找wifi滑手機上網跟網友聊天的情況下徹底崩壞，搞得全團人都問原po「你老公勒？」

原po在文中表示，長灘島蜜月5天是另一半說要去的，地點也是他選的，但這5天裡，他都拿着手機在蹭wifi，所有活動都不玩，就只在樹下發臉書。原po覺得不解，「花錢出國來這上網上臉書是怎樣，這跟在台灣去便利商店玩手機有什麼不一樣」。

原po語帶無奈接著說，這是另一半第一次出國，但都來度蜜月了，結果整整5天都是原po一個人跟團在玩，他卻每分每秒都在臉書世界發文聊天。原po還說，「所有團員、導遊領隊在吃飯時都在問她：你老公勒？」原po只能尷尬的笑笑說「他去抽煙上網借wifi」，甚至心裡懷疑是否有什麼曖昧的對象？

許多網友在看完po後紛紛留言回應說「人生難得的蜜月旅行，應該要好好珍惜啊」、「難道還要期待下次結婚，再去蜜月旅行嗎」，有網友建議原po「幫他買台行動基地車吧，以後吃喝拉撒睡就在車裡就好、家也不用回了」，也有網友提醒「一起旅行可以認識人的另一面」、「旅行真的可以知道適不適合」、「氣氛是兩人需要一起培養的」，不過有網友建議原po「只有分手一途」。

長灘島蜜月旅行

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