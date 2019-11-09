老爸整理女兒書包 驚見小情書「可以和我ㄑㄧㄢ手嗎？」

2019-11-09 18:24 聯合新聞網 綜合報導



一位老爸幫女兒整理書包時發現一張小情書，對方文字充滿濃濃愛意，還有些字詞不會寫而用了注音。 圖／取自爆廢公社 分享 facebook

孩子如果早戀了，父母該以什麼態度面對呢？有一位老爸幫女兒整理書包時發現一張小情書，對方文字充滿濃濃愛意，還有些字詞不會寫而用了注音，「我喜歡你，你可以和我ㄑㄧㄢ（牽）手嗎？」，曝光在臉書社團後萌翻眾多網友，直呼「純純的愛最可愛了」。

昨（8）日一位老爸在不公開臉書社團「爆廢公社」發表一封小情書，並寫道「有人會在整理女兒書包 翻到情書的嗎😂😂😂」，已破萬人按讚。照片中可見內容「我喜歡你，你可以和我ㄑㄧㄢ（牽）手嗎？我不ㄍㄨㄢˇ（管）你ㄗㄣˇ（怎）麼ㄇㄚˋ（罵）我，我都可以ㄐㄧㄝ（接）受，還有你ㄗㄣˇ（怎）麼說我，我都可以ㄐㄧㄝ（接）受」。

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示愛的對象還稱讚「你今天穿的好美麗很ㄆ一ㄠˋ（漂）亮我很喜歡，你ㄗㄣˇ（怎）麼打我都不會說痛，你是我心目中的ㄉㄧˋ（第）一個」，還提醒小女生不能給別人看情書，這是兩人的祕密，「我每天心都ㄅㄥˋㄅㄥˋ（蹦）跳」。

網友們紛紛回應「這麼小就會撩妹，小子大有前途」、「沒錯字唷厲害」、「這秘密已經不保了」，還有人擔心「你是不是要去堵那個孩子了」、「所有的媽媽要去對字跡」、「字不去練練再來泡妞」，甚至有人開玩笑表示從字句中看出對方可能有受虐症「原來M是天生就有的啊」、「哈！是多喜歡被打被罵」。