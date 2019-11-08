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婆媽愛問「怎麼還不結婚？」 網友教一招反擊

2019-11-08 15:17聯合新聞網 綜合報導

一名網友抱怨一些長輩婆婆媽媽總愛問他怎麼還不結婚？讓他很無奈不知如何回答。 圖／...
一名網友抱怨一些長輩婆婆媽媽總愛問他怎麼還不結婚？讓他很無奈不知如何回答。 圖／ingimage
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相信每個人多少都有這樣的經驗，當長輩看到你時總是不免會關心一下近況如何？要結婚了沒？一名網友就抱怨每次都被問說「怎麼還不結婚？」讓他只能苦笑的自嘲沒人要。他也在PTT上貼文詢問網友們遇到這樣的情況該怎麼回答？有人則提供一招反擊，保證對方講不下去。

原PO說有幾位阿桑、阿姨每天都到他家泡茶聊天，只要看到他都會問同樣的問題「怎麼還不結婚啊？」狠狠地戳到他的痛處。被問久了原PO也只好開玩笑說「哇本桶謀人哎（我笨蛋沒人愛）～準備娶越南新娘了」、「長得醜，沒人要」，用這幾句話來結束話題。

貼文一出網友們紛紛幫忙獻策，「不然妳幫我介紹啊」、「反問阿姨妳們結婚後有過得比較快樂嗎？」、「直接回答關妳什麼事」、「就說你男女朋友在歐洲念書」、「你就說『在等妳女兒點頭答應』」。還有人提供絕招來反擊「你不管怎麼說他們都有話能講，所以不要講就好，你就一直微笑，笑到她們話講不下去」、「笑得她們心裡發寒，就不會理你了」、「傻笑帶過」。

PTT結婚

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