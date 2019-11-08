他分享經歷勸婚後別跟長輩住 網友：看完都不想結婚
常聽人說結婚不只是2個人的事，而是2個家庭的事，彼此生活習慣、觀念不同，就容易造成摩擦。一名男網友就以自己和他的大嫂為例，婚後和長輩同住衍生出許多問題，例如孩子教養、衛生習慣、家事處理等，都讓他看不下去，苦勸所有要結婚的網友，婚後有能力一定要搬出去住，千萬不要跟長輩同住。
原PO在《Dcard》論壇寫道自己結婚後生了2個孩子，因為顧及老婆是全職媽媽，擔心她沒人幫忙，所以一家人暫住老婆娘家，但他抱怨岳母不只會干預他們管教小孩，還愛花錢、自以為是，而且3、4天才洗一次澡，衛生習慣差到客廳廚房老是螞蟻果蠅殺不完。原PO說岳母對於管教小孩這件事就要他們聽她的，還會對他老婆說教，有時還會不經大腦出一堆意見，讓他受不了快要翻白眼。
原PO還舉自己大嫂為例，他說進家門後大嫂就頻頻被看不順眼，家事、管教教育孩子的事通通落在她身上，一有座不好之處就會被責怪，反而他大哥根本是豬隊友，在家裡不是滑手機不然就是看電視，也不幫忙分攤老婆的重擔，最後吵架吵到要離婚，大嫂反而還被怪罪囂張、嘴賤、不會打理家裡，讓原PO看不下去，卻也只能安慰她。
原PO雖說他相信還是會有好公婆、好岳父母，但他仍語重心長的奉勸網友們如果要結婚，有能力一定要搬出去住，「自己的家裡數十年來生活模式跟習慣突然來了個外人，大家都不習慣，只會互看不順眼，造成更多摩擦」。
貼文一出讓網友議論紛紛，「別人家的女兒也是人啊！還好有一個理智的小叔」、「我只有跟豬隊友住，就受不了了」、「每次看到這些分享文章，都覺得還是不要結婚好了」、「我也是如此…家裡髒亂到不行，跟垃圾場差不多，公用且乾淨的地方應該只剩下廁所的馬桶，婆婆常常突然暴走」、「真的不能怪為什麼現在很多女生不想結婚、不想生小孩」。
還有網友對於原PO哥哥的態度很不以為然，「你哥太令人傻眼了…可以說說他嗎？」、「這種傳統的價值觀真的很惱人，教育孩子不是只是女性的工作，懷孕男生沒辦法分擔就算了，教育孩子總可以幫忙了吧，這種不幫忙還在旁邊裝沒事真的氣死人」、「嫁你哥真可憐，好像小孩沒他的份，你哥是有給很多錢嗎，不然憑什麼小孩都老婆顧」。
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