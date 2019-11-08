外送員狂跑單賺飽飽 遭女友嫌是「底層工作」

2019-11-08 11:37 聯合新聞網 綜合報導



示意圖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

有外送員在網路上發文，外送是一份不錯的工作，能讓他8小時跑20張單，不過女友卻對他說，這底層工作沒前途，不知何時才能買房，朋友選做網拍，一年還出國4次，讓原po氣憤表示，「這女人無法陪我吃苦，我窮得有苦氣」。

一名外送員在臉書「靠北ubereats」上發文，日前他在8小時，跑了20張外送單，認為選擇外送作為賺錢的工作是對的選擇，於是很高興地將喜悅分享給女友「今晚吃牛排」，沒想到對方卻回「這種社會底層工作真的很沒前途，賺這種小錢要什麼時候才能買房子？」女方甚至還說，「我同學跟他男朋友學做網拍，一年還可以出國4次」，讓原po大喊「我心裡很難受」。

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原po認為，外送工作不穩定，但也是一份正當的行業，雖然買房很難，但三餐溫飽不是問題，且是靠自己的雙手賺錢，而女友卻否定了這份工作的價值，讓他氣憤的說，「這種女人根本沒辦法陪著我吃苦，我窮，但是窮的有骨氣」。

文章一出，網友反應兩極，有人認為，原po值得更好的對象，繼續堅持做外送行業，甚至有人勸說，「放生比較好，以免你以後綠綠的」。但也有人表示，外送行業非常不穩定，況且未來的產業結構與消費習性不一定相同，若到時想轉換跑道，就不是那麼容易，其他人則說，「希望這工作只是你找到穩定工作前的兼差」、「憑甚麼一定要女生陪妳吃苦」。