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別留遺憾！收癌父親筆信 北漂男心酸籲：有空多回家

2019-11-07 16:44聯合新聞網 綜合報導

為了生計，許多人選擇離開家鄉到異地打拚。 圖／Ingimage
為了生計，許多人選擇離開家鄉到異地打拚。 圖／Ingimage
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離鄉背井的遊子，忙碌之餘別忘了撥空回家。一名網友自出社會後就「北漂」打拚，希望成為父母的驕傲，但家鄉的父親卻不幸罹癌，抗癌期間還寫了一封信給兒子，讓該網友感慨萬千，心酸之際忍不住奉勸大家，「有空就回家吧！」

「幾個月前父親檢查出肺腺癌，現在努力的在抗癌」，一名「北漂游子」在臉書社團「爆怨公社貼出一封父親寫給他的親筆信，吸引上萬網友關注。發文者表示，自己出社會後就拎著一卡皮箱北上奮鬥，希望早日五子登科，成為父母的驕傲。然而父親在數個月之前被檢查出罹患肺腺癌，他拜託父親一定要照顧好身體，等他回去，父親也為此寫了封信，字裡行間吐露對兒子的疼惜。

父親信中寫道，「從你出生到現在，我已經非常滿足了」，指出他最滿意的，就是兒子的拚勁，不怕辛苦、敢衝又沒學壞，「人啊，從懂事就不能有遺憾，不然後悔莫及。」並透露自己當年也是為了五子登科打拚，雖然很累，但很滿足獲得的成果，「尤其生你們三姐弟，老天也已沒虧待我了」。

發文者表示自己很想家，但標靶藥物很貴，讓他只能繼續打拚。他一個月約回家兩次，跟父親話雖不多，但每次離家北上都會不捨。這封信是父親寫完後用LINE傳給他的，他只看過一次，因為看了會心酸、想家，但也告訴自己要加油。

許多網友看到這封信感動萬分，「一個充滿著希望的親情」、「只要把日子過好，爸媽都會很欣慰的」、「羨慕能有如此溫暖的父母」、「看盡人生的父親，你們沒讓他失望才能有如此感慨」。也有不少人勸他多多回家探望父母，「所有的成就都不如父母健在」、「把握當下，有多少時間陪多久」、「多陪伴父親，不要讓自己遺憾後悔」。

一名北漂遊子收到罹癌父親的信，讓他心酸不已。 圖擷自爆怨公社
一名北漂遊子收到罹癌父親的信，讓他心酸不已。 圖擷自爆怨公社
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北漂爆怨公社

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