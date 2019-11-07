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高富帥結不了婚的10道難關！第一名絕不是太有錢

2019-11-07 15:10聯合新聞網 網路溫度計提供

圖為蔡詩芸(左)與王陽明交換婚戒完婚情形。圖／百鴻揚娛樂提供
圖為蔡詩芸(左)與王陽明交換婚戒完婚情形。圖／百鴻揚娛樂提供
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高富帥、有我在～

一聽到高富帥，你會想到什麼？不是彭于晏、金城武，就是高以翔、王陽明，像是浪漫愛情小說中才會出現的人物，活在現代可說是眾人擁簇、少女追隨的閃亮一顆星，誰不是想當彭太太、金老婆，只怕擠破頭他也不認識你哪位。

然而高富帥要結婚真有這麼容易嗎？今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查「好野人」為什麼沒結婚、結不了婚的10個原因，就想知道找對象、結個婚到底有多難？

-10-明明愛男生，結婚不敢想

不是我不結婚，而是我結不了婚啊！在台灣這個多元社會，甫通過同婚專法，雖然大眾對於同性婚姻接受度提高，但真正能夠面對的人又有多少，也許有例外，但高富帥身在道德、規矩多的豪門家庭，這禁錮比起一般人可是又加了一道檻。

-9-嫁來多個家，抱歉我媽寶

結婚後不論男女，許多人都懼怕的可能就屬「婆媳問題」，2個不同家庭的人一起相處多少都會有摩擦，你得配合我的細節、我得跟上你的節奏，一言不合就怕打起來，更何況能夠撐起豪門家庭，婆婆能力也不一般，想到過招恐怕就讓女孩們望之卻步。

-8-世上苦人多，對的她在哪

要說談戀愛、結婚，也得找對眼，高富帥大家都知道條件不一般，大家的條件也不會一樣，有人想要溫柔婉約、有人想要活潑亮眼、或是有M傾向的想來個嗆辣直接女孩，不管哪一種都嘛是需要看對眼、對胃口，茫茫大海中，真命仙女又在哪？

-7-時光催人老，不覺已白頭

要說現代人晚婚，考量的是沒錢；那麼高富帥晚婚，考量的是什麼呢？年輕時的他們也許還愛玩，身邊不缺伴，結婚這件事根本遙遠，又或者是年輕拚工作，等到自己的事業穩定、再攀人生高峰時，早已過了精華期，女生適婚年齡不等人，等到4、50歲才想要有個伴，找2、30歲對象又有年齡考量，就這樣一年拖過一年...

-6-愛的不是我，只愛我的錢

身為高富帥，外在內在條件都遠勝多數男子，也是許多女孩夢想中、幻想人生跳級的選擇，麻雀變鳳凰的故事雖然難，但也不是不可能，因此從交友、交往到結婚小心謹慎，一步一步觀察、一天一天相處，就怕對方愛上的不是我這個人，而是我的錢、我的外貌。

-5-當我另一半，心臟弱無法

現代多數人誰不是個勤奮的上班族，家世一般般、存款一般般、人生一般般，飛上枝頭當鳳凰的故事只有偶像劇會發生，面對高富帥許多少女會小鹿亂撞，然而真的要考慮結婚，內心又會不斷浮出，「我配的上他嗎」、「他爸媽喜歡我嗎」等等問題，小劇場天天上演啊！

-4-渾身事業心，沒想到結婚

身為高富帥，不是只有好吃懶做等享受的人，也有努力上進拚事業的青年才俊，2、30歲事業起步；3、40歲事業穩定，忙碌工作只想到簽約、研究、埋首事業，身邊親朋好友順著人生規劃有伴的結婚、有孩的逗孩，結婚這檔事遠排在他們的人生行事曆後段班，真的不是不結，而是衝事業還沒心力想結婚～

-3-說我眼光高，盛水當鏡照

你以為「門當戶對」只有古世紀才有嗎？少女總愛看浪漫的愛情小說、漫畫，霸道總裁愛上打雜小妹、多金帥氣總經理被迷糊脫線大學生煞到這類劇情，恐怕真的只有夢裡可見，雖然這類觀念式微，但仍是有聽聞高富帥有顏、有金、有型，要攜伴見朋友的當然顏值、財力、能力要相當，要符合條件的人恐怕也不多見。

-2-豪門深似海，女孩不敢愛

現代人想到結婚就想到是兩個家庭結合，而非兩個相愛的人情投意合就可以，背後相處、家世等條件問題就已經夠心累，更何況另一半若是家世顯赫、金字塔尖端的豪門世家，裡頭的規矩、應對進退等可說是高段班，且「豪門深似海」，光看新聞的勾心鬥角、爭權奪產等事件沒少過，要有心力能承受的女孩不好找啊～

-1-有錢就任性，囂張你怎樣

「只要有錢，我有什麼做不到」相信許多人都想說出這種話（誤），因為錢不是萬能，但沒有錢萬萬不能，所以手上早已握有資本的「高富帥」就是有本錢任性，想要一切高規格就level up、想要有美女作陪就能馬上找來幾個妹，刁鑽、要求多、個性差這樣「歹鬥陣」的人就算家財萬貫，可能連朋友都沒有，還有誰想嫁他啦！

想知道完整文章請點→【網路溫度計】高富帥結不了婚的10道難關！第一名絕對不是因為太有錢

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結婚愛情同婚專法超級富豪王陽明金城武

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