外送到女友公司卻被裝不認識 網友嘆「放生吧！」
2019-11-07 14:12聯合新聞網 綜合報導
近期美食外送平台崛起，許多人投入做外送員的工作，隨著外送單越接越多，外送員也有機會外送給自己認識的熟人。一位網友在網上PO文表示，自己是外送員，昨天（6日）晚上剛好接到女友同事的叫餐，但當他送餐到女友公司時卻遭到女友同事的無視，不僅如此當女友被詢問是不是認識原PO時，她卻連忙拒絕，讓原PO憤怒又受傷，並感嘆地說「難道（做）UberEats這麼見不得人？」
原PO在臉書社團「靠北ubereats」發文，表示自己是UberEats的外送員，當天他剛好接到女友同事的訂單，當他送餐到公司見到女友同事時，她顯得相當驚訝，沒想到原PO會送UberEats，原本原PO以為女友同事會跟他打招呼，但沒想到卻被直接無視，而原PO也只好冷冷地回了一句「妳打算無視我嗎？」，接著女友便被同事叫了出來詢問「他是誰？妳們認識？妳男朋友？」，但女友卻急忙撇清說「不是不是，你們不要亂說，怎麼可能！」，之後便與同事笑成一片，讓原PO內心憤怒又受傷，當下直接默默地收了錢離開。
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女友回家後，原PO憤怒地質問她「今天妳是有暗戀的人在場還是嫌我做這個丟臉？」、「為什麼連聲招呼關心都不說？」，女友見狀便哭了，直接去房間拿行李準備離開，雖然原PO急忙上前攔住她，但女友卻大聲說「不要拉我！讓開！」，而原PO也只能眼睜睜地看著她離開，他感嘆地說「打給她也整晚沒接，請問我做錯什麼？難道ubereats這麼見不得人？？？」
對此，許多網友紛紛留言，「我老公跑，我只覺得他好辛苦喔！」、「也許是你外型讓她覺得見不得人！」、「分手很痛苦沒錯，但跟這種不懂的體諒你辛苦的人繼續交往以後你會更痛苦。」、「放生！該打拼的日子不用浪費在這種事情上。」、「放手啊， 這證明她是不愛你的，不會跟你攜手到老。」、「加油! 不要想太多。」
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