親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

韓國瑜無緣豪宅爭議多 一堆人認賠殺出建商疑曾供貸

外送到女友公司卻被裝不認識 網友嘆「放生吧！」

2019-11-07 14:12聯合新聞網 綜合報導

近期美食外送平台崛起，許多人投入做外送員的工作，隨著外送單越接越多，外送員也有機...
近期美食外送平台崛起，許多人投入做外送員的工作，隨著外送單越接越多，外送員也有機會外送給自己認識的熟人。 圖／聯合報系資料照片
分享

近期美食外送平台崛起，許多人投入做外送員的工作，隨著外送單越接越多，外送員也有機會外送給自己認識的熟人。一位網友在網上PO文表示，自己是外送員，昨天（6日）晚上剛好接到女友同事的叫餐，但當他送餐到女友公司時卻遭到女友同事的無視，不僅如此當女友被詢問是不是認識原PO時，她卻連忙拒絕，讓原PO憤怒又受傷，並感嘆地說「難道（做）UberEats這麼見不得人？」

原PO在臉書社團「靠北ubereats」發文，表示自己是UberEats的外送員，當天他剛好接到女友同事的訂單，當他送餐到公司見到女友同事時，她顯得相當驚訝，沒想到原PO會送UberEats，原本原PO以為女友同事會跟他打招呼，但沒想到卻被直接無視，而原PO也只好冷冷地回了一句「妳打算無視我嗎？」，接著女友便被同事叫了出來詢問「他是誰？妳們認識？妳男朋友？」，但女友卻急忙撇清說「不是不是，你們不要亂說，怎麼可能！」，之後便與同事笑成一片，讓原PO內心憤怒又受傷，當下直接默默地收了錢離開。

女友回家後，原PO憤怒地質問她「今天妳是有暗戀的人在場還是嫌我做這個丟臉？」、「為什麼連聲招呼關心都不說？」，女友見狀便哭了，直接去房間拿行李準備離開，雖然原PO急忙上前攔住她，但女友卻大聲說「不要拉我！讓開！」，而原PO也只能眼睜睜地看著她離開，他感嘆地說「打給她也整晚沒接，請問我做錯什麼？難道ubereats這麼見不得人？？？」

對此，許多網友紛紛留言，「我老公跑，我只覺得他好辛苦喔！」、「也許是你外型讓她覺得見不得人！」、「分手很痛苦沒錯，但跟這種不懂的體諒你辛苦的人繼續交往以後你會更痛苦。」、「放生！該打拼的日子不用浪費在這種事情上。」、「放手啊， 這證明她是不愛你的，不會跟你攜手到老。」、「加油! 不要想太多。」

外送員放生uber eats

相關新聞

婦產科醫師提醒：新手媽11個明顯症狀，產後憂鬱恐上身

2019-11-07 08:45

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】蘋安／秘密

2019-11-07 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／台灣人就是有素質

2019-11-07 06:00

【親子教養】晴子／在吵架中學習

2019-11-07 06:00

婚前女要求200萬訂金待房登記她名下再還 男問：合理嗎？

2019-11-06 18:51

每天上演親子「功課大戰」？把責任還給孩子，當個輕鬆家長

2019-11-06 16:42

【大叔的中年小事】程耀毅／全世界最不適合出差的城市（下）

2019-11-06 06:00

【童言童語】李佳玲／物理之誤

2019-11-06 06:00

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】宋奇勳／親愛的從前，我要向前了

2019-11-06 06:00

女預約立即搬家又取消！估價員機警多問一句 揭恐怖真相

2019-11-05 11:06

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】女兒／爸爸

2019-11-05 06:00

【生活點滴】王景新／客廳的小飛機

2019-11-05 06:00

【童言童語】張竹君／我也沒遲到喔

2019-11-05 06:00

20歲少女仍被禁手機、禁外出 她怒喊：可以告妨礙自由了吧

2019-11-04 15:23

她做紅豆麻糬沒人買單 一看竟是「雞母蟲」

2019-11-04 14:54

如果有一天，孩子不用再補習——談家長的焦慮

2019-11-04 11:20

【她們的世界】陳姵穎／施岑宜：小鎮辦學，尋一個連結共好的答案

2019-11-04 06:00

【親子教養】謝貴英／孩子自己會衡量

2019-11-03 06:00

【賞文迴響】美滿／吾家有奇遇事件

2019-11-03 06:00

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】張緒英／與冷面人求和

2019-11-03 06:00

女收閨密男友私訊求「離我女友遠點」神回覆令他秒閉嘴

2019-11-02 10:27

一秒激怒媽媽的白目說話力 這些話真的會讓媽媽們翻白眼

2019-11-02 08:00

【晨光幫幫忙】劉昭儀、溫美玉／翻轉教室

2019-11-02 06:00

孩子說「同學都不理我」 爸媽避免NG 4反應

2019-11-01 15:55

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】小方／一丁點的父愛

2019-11-01 06:00

【我愛一個人煮-88】太陽臉／酸辣湯與榨菜肉絲麵

2019-11-01 06:00

【生活趣聞】劉月雲／先生，你累了嗎？

2019-11-01 06:00

不婚但又怕父母走後剩自己 網友分析：問題在不能獨立

2019-10-31 19:54

小時候偷拿老爸零用錢⋯他懺悔「幹了殘忍的事」網同感淚：爸爸不願戳破

2019-10-31 12:00

家長一定要陪孩子寫作業嗎？小心影響孩子思考獨立

2019-10-31 10:18

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】謝佩君／用愛撫平母女傷痕

2019-10-31 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／小記救媽媽

2019-10-31 06:00

【主婦心情】晴子／廚房裡的方塊消滅遊戲

2019-10-31 06:00

45歲男找伴被死黨嫌難搞 介紹23歲嫩妹嫌賺太少

2019-10-30 21:05

薪水所剩不多卻一直被要孝親費 網友：先顧好自己才有能力照顧別人

2019-10-30 20:31

結婚隔天就後悔！睡醒見女神妻素顏歪嘴白眼大崩壞 尪嚇傻：想再躺回去…

2019-10-30 20:00

【心情點滴】遊俠／白煮蛋的生活哲學

2019-10-30 06:00

【親子之間】柚蜜綠／最想做的事

2019-10-30 06:00

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】貓頭鷹／長夜將盡

2019-10-30 06:00
看更多

熱門文章

婚前女要求200萬訂金待房登記她名下再還 男問：合理嗎？

2019-11-06 18:51

台北國際旅展折扣超殺！好康整理包來了

2019-11-07 12:27

一晚2千有找！ITF旅展31家五星級飯店 住宿優惠總整理

2019-11-06 21:42

最低只要400元！ITF旅展必搶29家吃到飽優惠餐券全攻略

2019-11-06 18:42

愛情長跑換來一句「到此為止！」這些星座有苦衷

2019-11-06 14:37

4年跑10萬公里！馬國學生馮業輝縮時攝影分享台灣之美

2019-11-06 15:59

ITF將登場！15家航空優惠懶人包 台北飛河內來回99元起

2019-11-06 15:25

健身只練上半身 當心血管硬化風險

2019-11-06 16:17

今年秋天比較涼是個「誤會」 天氣小編分析給你聽

2019-11-07 07:46

好市多上架這款iPhone 11防摔殼 售價竟然只要官網一半

2019-11-06 22:37

影╱深蹲姿勢正確嗎？台科大研發AI系統幫糾錯

2019-11-06 17:10

只送不賣！ 麥當勞外送滿額贈「麥麥經典杯套」

2019-11-06 23:56

換車新潮流！10大CP值最高「國民機車」 霸氣登榜

2019-11-06 17:05

《不要去臺灣》10大景點出爐！快跟上來趟說走就走旅程

2019-11-06 20:38

彭啟明：周末轉乾回溫 下周冷空氣有增強趨勢

2019-11-07 08:04

重訓只練上半身 當心血管硬化

2019-11-06 23:59

囤票趁現在！ ITF台北國際旅展各大樂園祭出超殺折扣

2019-11-06 22:59

每日星座運勢／雙魚創意十足的一天　投資眼明手快

2019-11-07 00:00

六月早就手牽手去看秀！基努李維和女友不是第一次放閃

2019-11-06 21:04

侯佩岑躍上紐約時代廣場的電子看板 展開斜槓新人生

2019-11-06 16:23

保障新型態勞動者 勞動部將修職安法

2019-11-07 00:06

漢堡神偷再現！麥當勞17款「兒童餐玩具」回憶童年往事

2019-11-06 18:12

國小四、五年級女生的最愛 網友一面倒推「角落生物」

2019-11-06 21:21

就是愛台灣味！7-11推新竹福源花生芝麻湯圓、芋泥麵包

2019-11-06 18:35

想離開家族企業但卻又放不下 壓力讓她快崩潰

2019-11-06 19:27

現省千元！ 達美樂3個大披薩只要799加碼送可樂、副食

2019-11-06 14:36

影／嘉義長庚首例糞菌移植術 大學生糞水移植救腸炎患者

2019-11-06 17:18

只送不賣！7-11獨家推樂天小熊印章、金莎狐狸毛球吊飾

2019-11-06 20:53

果汁斷食排毒正夯 營養師警告小心攝取過多糖分

2019-11-06 15:41

南部空品今「橘色警報」 高屏恐瞬間紅害

2019-11-07 05:37

台北終於等到！愛馬仕「流光鏈影」珠寶展 限時9天登場

2019-11-06 15:59

很有生意頭腦！這些生肖能把興趣變現金

2019-11-07 08:44

看完棒球就來排！SOGO周年慶開打 民眾3點到場搶買家電

2019-11-07 10:42

成為日本人的必經之路！哈日族遊東京「跨年」3部曲

2019-11-06 16:55

職場上「被挖洞跳」 反而跳得更高的4個生肖

2019-11-07 08:00

「瘋狂雙11」 身分證有這數字 百元住台南這家飯店

2019-11-07 12:28

光棍節住五星、免費吃大餐！這些飯店超狂 搶直播開賣

2019-11-07 10:27

穆斯林遊客從20萬人次高峰下跌 觀光局要推倍增計畫

2019-11-07 10:55

每天上演親子「功課大戰」？把責任還給孩子，當個輕鬆家長

2019-11-06 16:42

獨／兒童醫材短缺改善？ 兒科醫師：未有明顯感受

2019-11-07 09:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top