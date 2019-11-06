婚前女要求200萬訂金待房登記她名下再還 男問：合理嗎？

2019-11-06 18:51 聯合新聞網 綜合報導



女友跟原PO要200萬當訂金，之後房子登記她名下再把200萬還給他。示意圖／ingimage 分享 facebook

「結婚怎麼好像變成一種利益交換的遊戲？」一名男網友發文表示，近日與論及婚嫁的女友要買婚房，一開始原PO表示房子會登記在女友名下，但之後因為原PO爸爸堅持要付新房的全額，所以原PO沒有權力把房子登記在女友名下，但女友卻覺得結婚對女方必須要有保障，於是說結婚時給她200萬訂金，等結婚房子補登她的名字後就可以把錢還給原PO，讓原PO不知道該怎麼辦。

日前一名男網友在論壇「mobile01」抒發心情表示，他今年29歲而女友25歲，與女友交往一年多，雖然交往不久但在半年多前就討論到結婚的事，女友的家人都覺得他個性不錯、收入穩定、家庭條件也不錯，也認為他是個適合結婚的對象。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

原PO表示，幾次和女友家人吃飯時都覺得她爸爸會特別想知道原PO家的家境如何，但覺得這很正常，誰都不想讓自己女兒日後受苦。而到最近原PO也才知道女友家房子屋況不是很好，是三合院改建成只有一層的房子，屋齡大概40多年，有漏水、壁癌等等的問題。

原PO提到，在三個月前雙方都覺得可以論及婚嫁，於是原PO爸爸催促他們平常閒著的時候就去看婚房，並表示可以幫忙出錢，在這同時女友有私底下詢問原PO房子會登記誰的名字，原PO則表示，會登記女友的名字，這讓她很開心並說，不要只是隨便說說，可以登記共同持有。

在最後終於買了一間雙方都滿意的房子，但原PO爸爸卻堅持要付新房全額，於是原PO表示沒有權力登記成女友的名字，女友則說，那改成結婚時給她200萬。怎料最近買了房子後，女友覺得結婚對女方必須要有保障，於是說那結婚時給她的200萬當成訂金，等結婚後房子補登她的名字後再把錢還給原PO。

原PO表示女友提了許多問題，像是如果對她沒有保障，結婚後又把她甩了，那她還剩下什麼？沒有保障的話她幹嘛年紀這麼輕就結婚？還有原PO現在月收入比她多這麼多，如果離婚之後還有很多路可以走，而她就沒路了。女友更說，這些保障的方式應該是原PO要自己主動想到，而不是要她提起，搞的很像她在斂財的感覺。

女友的說法讓原PO感慨，「結婚怎麼好像變成一種利益交換的遊戲？結婚不應該是兩人互相覺得對方適合，並願意與對方廝守一輩子、互相照顧互相成長嗎？」這也讓他詢問網友，不知道大家會不會在結婚前立這種類似條件交換的但書，希望大家給他意見。

文章一出引起許多網友們熱烈回應表示，「我看過一個案例，全寫女生名字，最後跟小王跑了」、「我是女的，但我覺得這女生愛錢比愛你多，她也不信任你，婚後問題更多，如果總在金錢上計較，感情會都被磨掉」、「這種感覺真的很差，除非你真的很愛她，還沒結婚就想著離婚的後路」、「感覺這個女孩沒有真的那麼愛你」。