親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

國小主任批高市府沒做事 被罰寫3千字心得

你的iPhone被「殺後台」了嗎？iOS 13.2全球爆災情

婚前女要求200萬訂金待房登記她名下再還 男問：合理嗎？

2019-11-06 18:51聯合新聞網 綜合報導

女友跟原PO要200萬當訂金，之後房子登記她名下再把200萬還給他。示意圖／in...
女友跟原PO要200萬當訂金，之後房子登記她名下再把200萬還給他。示意圖／ingimage
分享

結婚怎麼好像變成一種利益交換的遊戲？」一名男網友發文表示，近日與論及婚嫁的女友要買婚房，一開始原PO表示房子會登記在女友名下，但之後因為原PO爸爸堅持要付新房的全額，所以原PO沒有權力把房子登記在女友名下，但女友卻覺得結婚對女方必須要有保障，於是說結婚時給她200萬訂金，等結婚房子補登她的名字後就可以把錢還給原PO，讓原PO不知道該怎麼辦。

日前一名男網友在論壇「mobile01」抒發心情表示，他今年29歲而女友25歲，與女友交往一年多，雖然交往不久但在半年多前就討論到結婚的事，女友的家人都覺得他個性不錯、收入穩定、家庭條件也不錯，也認為他是個適合結婚的對象。

原PO表示，幾次和女友家人吃飯時都覺得她爸爸會特別想知道原PO家的家境如何，但覺得這很正常，誰都不想讓自己女兒日後受苦。而到最近原PO也才知道女友家房子屋況不是很好，是三合院改建成只有一層的房子，屋齡大概40多年，有漏水、壁癌等等的問題。

原PO提到，在三個月前雙方都覺得可以論及婚嫁，於是原PO爸爸催促他們平常閒著的時候就去看婚房，並表示可以幫忙出錢，在這同時女友有私底下詢問原PO房子會登記誰的名字，原PO則表示，會登記女友的名字，這讓她很開心並說，不要只是隨便說說，可以登記共同持有。

在最後終於買了一間雙方都滿意的房子，但原PO爸爸卻堅持要付新房全額，於是原PO表示沒有權力登記成女友的名字，女友則說，那改成結婚時給她200萬。怎料最近買了房子後，女友覺得結婚對女方必須要有保障，於是說那結婚時給她的200萬當成訂金，等結婚後房子補登她的名字後再把錢還給原PO。

原PO表示女友提了許多問題，像是如果對她沒有保障，結婚後又把她甩了，那她還剩下什麼？沒有保障的話她幹嘛年紀這麼輕就結婚？還有原PO現在月收入比她多這麼多，如果離婚之後還有很多路可以走，而她就沒路了。女友更說，這些保障的方式應該是原PO要自己主動想到，而不是要她提起，搞的很像她在斂財的感覺。

女友的說法讓原PO感慨，「結婚怎麼好像變成一種利益交換的遊戲？結婚不應該是兩人互相覺得對方適合，並願意與對方廝守一輩子、互相照顧互相成長嗎？」這也讓他詢問網友，不知道大家會不會在結婚前立這種類似條件交換的但書，希望大家給他意見。

文章一出引起許多網友們熱烈回應表示，「我看過一個案例，全寫女生名字，最後跟小王跑了」、「我是女的，但我覺得這女生愛錢比愛你多，她也不信任你，婚後問題更多，如果總在金錢上計較，感情會都被磨掉」、「這種感覺真的很差，除非你真的很愛她，還沒結婚就想著離婚的後路」、「感覺這個女孩沒有真的那麼愛你」。

結婚Mobile 01

相關新聞

如果有一天，孩子不用再補習——談家長的焦慮

2019-11-04 11:20

每天上演親子「功課大戰」？把責任還給孩子，當個輕鬆家長

2019-11-06 16:42

【大叔的中年小事】程耀毅／全世界最不適合出差的城市（下）

2019-11-06 06:00

【童言童語】李佳玲／物理之誤

2019-11-06 06:00

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】宋奇勳／親愛的從前，我要向前了

2019-11-06 06:00

女預約立即搬家又取消！估價員機警多問一句 揭恐怖真相

2019-11-05 11:06

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】女兒／爸爸

2019-11-05 06:00

【生活點滴】王景新／客廳的小飛機

2019-11-05 06:00

【童言童語】張竹君／我也沒遲到喔

2019-11-05 06:00

20歲少女仍被禁手機、禁外出 她怒喊：可以告妨礙自由了吧

2019-11-04 15:23

她做紅豆麻糬沒人買單 一看竟是「雞母蟲」

2019-11-04 14:54

【她們的世界】陳姵穎／施岑宜：小鎮辦學，尋一個連結共好的答案

2019-11-04 06:00

【親子教養】謝貴英／孩子自己會衡量

2019-11-03 06:00

【賞文迴響】美滿／吾家有奇遇事件

2019-11-03 06:00

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】張緒英／與冷面人求和

2019-11-03 06:00

女收閨密男友私訊求「離我女友遠點」神回覆令他秒閉嘴

2019-11-02 10:27

一秒激怒媽媽的白目說話力 這些話真的會讓媽媽們翻白眼

2019-11-02 08:00

【晨光幫幫忙】劉昭儀、溫美玉／翻轉教室

2019-11-02 06:00

孩子說「同學都不理我」 爸媽避免NG 4反應

2019-11-01 15:55

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】小方／一丁點的父愛

2019-11-01 06:00

【我愛一個人煮-88】太陽臉／酸辣湯與榨菜肉絲麵

2019-11-01 06:00

【生活趣聞】劉月雲／先生，你累了嗎？

2019-11-01 06:00

不婚但又怕父母走後剩自己 網友分析：問題在不能獨立

2019-10-31 19:54

小時候偷拿老爸零用錢⋯他懺悔「幹了殘忍的事」網同感淚：爸爸不願戳破

2019-10-31 12:00

家長一定要陪孩子寫作業嗎？小心影響孩子思考獨立

2019-10-31 10:18

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】謝佩君／用愛撫平母女傷痕

2019-10-31 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／小記救媽媽

2019-10-31 06:00

【主婦心情】晴子／廚房裡的方塊消滅遊戲

2019-10-31 06:00

45歲男找伴被死黨嫌難搞 介紹23歲嫩妹嫌賺太少

2019-10-30 21:05

薪水所剩不多卻一直被要孝親費 網友：先顧好自己才有能力照顧別人

2019-10-30 20:31

結婚隔天就後悔！睡醒見女神妻素顏歪嘴白眼大崩壞 尪嚇傻：想再躺回去…

2019-10-30 20:00

【親子之間】柚蜜綠／最想做的事

2019-10-30 06:00

【心情點滴】遊俠／白煮蛋的生活哲學

2019-10-30 06:00

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】貓頭鷹／長夜將盡

2019-10-30 06:00

幫男友飲料點「微冰」！女店員秒回3字 她氣炸po文網戰翻

2019-10-29 20:24

【親愛的＿＿，我想與你和解‧評審感言】陳亭亘／談「和解」太難

2019-10-29 06:00

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】沈賢／也是告白

2019-10-29 06:00

【親子互動】外派太太／教育是種累積

2019-10-29 06:00

青春期的失控，往往只為召喚母親的目光

2019-10-28 12:51
看更多

熱門文章

醫院5大忌諱 「沖煞」真有科學根據

2019-11-06 10:00

他最愛收到這款傳統大餅喜餅 網友們力挺：我懂

2019-11-05 21:03

好市多麵包切開有「藍黴」？ 網友險誤食塑膠粒

2019-11-06 13:27

美女空姐掰了！華航2020月曆紅龜粿登封面 6內頁搶先看

2019-11-06 12:57

愛情長跑換來一句「到此為止！」這些星座有苦衷

2019-11-06 14:37

太魯閣號無階化昨動工 鐵道迷捕捉歷史性一刻

2019-11-06 09:49

下雪了！10萬根竹籤染白國際級沙丘 打卡熱點網路爆紅

2019-11-06 12:24

颱風娜克莉形成 對台灣無直接影響

2019-11-05 22:09

4年跑10萬公里！馬國學生馮業輝縮時攝影分享台灣之美

2019-11-06 15:59

ITF將登場！15家航空優惠懶人包 台北飛河內來回99元起

2019-11-06 15:25

46歲女蕁麻疹反覆發作癢到睡不著 中醫一周助改善

2019-11-06 12:34

每日星座運勢／處女工作表現獲嘉獎　愛情運勢大好

2019-11-06 00:00

公費流感疫苗 首波下周五開打

2019-11-06 00:51

立冬健康補 營養師教你煮暖呼呼的高鈣纖蔬湯

2019-11-06 07:41

東京大阪單程700元起！樂桃超狂優惠11/6晚上9點開賣

2019-11-06 12:24

台鐵成功追分段鐵路雙軌化 受影響車次一覽表

2019-11-06 12:07

健身只練上半身 當心血管硬化風險

2019-11-06 16:17

屁股扁又塌 物理治療師教你三招練出蜜桃臀

2019-11-06 11:28

哪條公路是你心中的NO1？票選活動上線

2019-11-06 11:10

換車新潮流！10大CP值最高「國民機車」 霸氣登榜

2019-11-06 17:05

星巴克耶誕超萌北極熊、企鵝限定商品開賣 這幾款必收

2019-11-05 23:49

太平洋兩個颱風 移動方向變這樣

2019-11-06 09:42

婚前女要求200萬訂金待房登記她名下再還 男問：合理嗎？

2019-11-06 18:51

現省千元！ 達美樂3個大披薩只要799加碼送可樂、副食

2019-11-06 14:36

「不要去台灣」影片逆向操作成功！觀看量破210萬大關

2019-11-06 13:24

侯佩岑躍上紐約時代廣場的電子看板 展開斜槓新人生

2019-11-06 16:23

台北旅展周五登場 搭高鐵住宿0元起

2019-11-06 11:41

推薦北台灣4大必喝｢泰奶」！跟著資深旅泰達人這樣吃

2019-11-06 14:07

怎麼刷回饋最多？momo購物網雙11推「銀行優惠計算機」

2019-11-06 11:20

影／嘉義長庚首例糞菌移植術 大學生糞水移植救腸炎患者

2019-11-06 17:18

LV期間限定豪宅 超奢華的貴賓專屬預約制硬箱展

2019-11-05 22:08

果汁斷食排毒正夯 營養師警告小心攝取過多糖分

2019-11-06 15:41

難得一見！超微距攝影展 窺見昆蟲繽紛之美

2019-11-06 13:00

攝護腺大得像蘋果 雷射治療才除大患

2019-11-06 11:27

台北終於等到！愛馬仕「流光鏈影」珠寶展 限時9天登場

2019-11-06 15:59

秋高氣爽慢活花海找幸福 新社花海9日開幕

2019-11-06 12:23

成為日本人的必經之路！哈日族遊東京「跨年」3部曲

2019-11-06 16:55

長照不缺席 中醫師：能延緩失能

2019-11-06 12:19

凱特摩絲和貓頭鷹一起入鏡 COACH的節慶系列超歡樂

2019-11-06 13:40

醫病天地／常吃速食、手搖飲 小四生有脂肪肝

2019-11-06 00:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top